NFL - Super Bowl - Mahomes : « Je n'ai jamais pensé à la défaite »

Mené 24-0 au deuxième tour contre Houston, Kansas City avait fini par s'en sortir au prix d'une remontada assez incroyable. Il a encore fallu un petit exploit des Chiefs, dimanche à Miami lors du Super Bowl, pour permettre à la franchise du Missouri de signer une nouvelle victoire renversante, cette fois aux dépens de San Francisco (31-20). Un scénario dingue doublé d'un suspense insoutenable qui n'a jamais fait perdre son optimisme pour autant ni sa confiance à Patrick Mahomes (24 ans). Après le deuxième sacre de Kansas City et le premier depuis 1970, le jeune quarterback devenu dimanche le MVP le plus jeune de l'histoire de cette finale de NFL et le deuxième quarterback le plus jeune titré au palmarès du Super Bowl a assuré qu'il n'avait jamais craint de perdre cette rencontre. « Je n'ai jamais pensé à la défaite. Mon état d'esprit, c'est toujours de se battre jusqu'à la dernière seconde, quand le chronomètre affiche zéro », avouait celui qui avait été sacré MVP de la saison dès sa première année dans la Ligue. Pour le héros de ce premier sacre des Chiefs depuis cinquante ans, tout s'est joué lorsqu'il a réussi à trouver Tyreek Hill alors que son équipe se trouvait en fâcheuse posture. « On jouait une troisième tentative, avec 15 yards à parcourir. On était vraiment dans une mauvaise situation, sous pression de leur défense. Mais ma ligne a su me donner assez de temps pour laisser le jeu se développer en profondeur, j'ai envoyé le ballon et Tyreek (Hill) était là pour le récupérer. »

Mahomes : « Les gars ont cru en moi »







Mahomes et ses coéquipiers n'ont alors pu s'empêcher de repenser à leur victoire face aux Houston Texans. « On a du coeur. Depuis le premier jour, Andy Reid (le coach des Chiefs) nous pousse à être les meilleures personnes possibles et à ne jamais abandonner. Les joueurs de l'équipe, les leaders de l'équipe, ont tous cette mentalité qui consiste à se battre jusqu'au bout. On a continué à y croire parce que c'est ce qu'on a fait tout au long de ces play-offs (...) Les gars ont su répondre présent, ils ont cru en moi. J'ai vraiment fait beaucoup d'erreurs tôt dans le match (il a été intercepté deux fois et saqué trois fois), mais on a trouvé un moyen de l'emporter à la fin. » Et d'offrir à Reid son premier titre. « C'est incroyable. Pas seulement pour nous mais aussi pour Kansas City. C'est important de l'avoir fait pour Coach Reid. Il le méritait vraiment, c'est génial de lui offrir enfin un Super Bowl. »