NFL - Super Bowl : Les 49ers, sept ans plus tard

Les 49ers de retour au Super Bowl. Sept ans après sa dernière participation à la grande finale de NFL (défaite 34-31 face aux Baltimore Ravens en 2012), San Francisco a obtenu le droit de jouer le titre sur la pelouse du Hard Rock Stadium de Miami, le 2 février prochain (le lundi 3 en France), face aux Kansas City Chiefs. Comme il l'avait déjà fait lors de la saison régulière (37-8), le quintuple vainqueur du Championnat (1981, 1984, 1988, 1989 et 1994) et première équipe à aller au Super Bowl un an après avoir bouclé la saison précédente avec moins de cinq victoires à son compteur n'a laissé aucune chance dimanche à Green Bay (37-20) au Levi's Stadium de Santa Clara lors de la finale de la Conférence Nationale (NFC). Le quarterback Jimmy Garoppolo et ses coéquipiers ont même longtemps fait cavalier seul, regagnant les vestiaires sur un score de 27-0 en leur faveur et menant encore de 27 points (34-7) en fin de match. Les Pacers ont fait en sorte de rendre l'addition moins salée avec deux touchdowns dans les dernières minutes, mais sans jamais remettre en cause la nette domination des 49ers et de leur running back Raheem Mostert.

Mostert et Garoppolo dans l'histoire

THE 49ERS ARE NFC CHAMPIONS ‼️ pic.twitter.com/rqTUfrVnVM

L'ancien joueur des Chicago Bears a été le grand artisan de cette première qualification de son équipe pour le Super Bowl depuis huit ans en inscrivant les quatre touchdowns de San Francisco et en totalisant 222 yards à la course lors de cette partie, devenant ainsi le deuxième meilleur du genre dans l'histoire des play-offs de NHL alors qu'il n'avait passé que huit fois la ligne d'en-but cette saison. A sa manière, Garoppolo a lui aussi marqué les esprits. Le QB des 49ers n'a en effet tenté que huit passes (pour six réussies et 77 yards à la passe) dans ce match, ce que personne n'avait encore jamais fait à ce niveau. Si les deux hommes se hissent encore à ce niveau le 2 février prochain, San Francisco ne sera assurément pas loin de son sixième sacre. A ce jour, seul Pittsburgh et New England présentent autant de titres sur leur carte de visite. Nul doute qu'en contenant le quarterback adverse Patrick Mahomes, élu MVP de la saison et encore énorme (294 yards à la passe, 23 passes complétées sur 35 et 3 touchdowns marqués) dans la finale de l'autre conférence, face aux Tennessee Titans (35-24), les 49ers auront déjà fait une grande partie du chemin face à ces Chiefs qui retrouveront, eux, une finale de Super Bowl... cinquante-et-un ans après (victoire 23-7 face aux Minnesota Vikings en 1969).



NFL 2019-20 / PLAY-OFFS (PROGRAMME EN HEURE FRANCAISE)



Wild Card play-offs

Samedi 4 janvier

Houston Texans - Buffalo Bills : 22-19 (ap)



Dimanche 5 janvier

New England Patriots - Tennessee Titans : 13-20

New Orleans Saints - Minnesota Vikings : 20-26 (ap)

Philadelphia Eagles - Seattle Seahawks : 9-17



Divisional play-offs

Samedi 11 janvier

San Francisco 49ers - Minnesota Vikings : 27-10



Dimanche 12 janvier

Baltimore Ravens - Tennessee Titans : 12-28

Kansas City Chiefs - Houston Texans : 51-31



Lundi 13 janvier

Green Bay Packers - Seattle Seahawks : 28-23



Têtes de série AFC : Baltimore / Kansas City / New England / Houston / Buffalo / Tennessee

Têtes de série NFC : San Francisco / Green Bay / New Orleans / Philadelphia / Seattle / Minnesota



Finales de Conférence (sur le terrain de la tête de série la plus haute)



Dimanche 19 janvier

Kansas City Chiefs - Tennessee Titans : 35-24



Lundi 20 janvier

San Francisco 49ers - Green Bay Packers : 37-20



Super Bowl LIV

Lundi 3 février à 00h30 au Hard Rock Stadium de Miami

Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers