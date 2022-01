NFL : Rams-49ers, Los Angeles a de quoi trembler !

Le tour précédent

Impérial pendant un peu plus de deux quart-temps, Los Angeles a bien failli tout perdre contre les Buccaneers, avant de se ressaisir en toute fin de partie (27-30). Comme souvent, les Angelenos s'en sont remis au duo Matthew Stafford-Cooper Kupp. Comme souvent, les Rams se sont compliqués la tâche.

Le Lambeau Field est décidément le jardin des 49ers. Déjà vainqueurs dans le Wisconsin en 2019, les Californiens ont remis ça la semaine passée (10-13). Sans marquer de touchdown offensif, les hommes de Kyle Shanahan ont gagné sur des détails (field goal bloqué, punt retourné en TD) et envoyé Aaron Rodgers en vacance anticipée.

La clé du match pour Los Angeles

Les pertes de balles. C'est un poncif du sport mais il faudra limiter au maximum les erreurs pour les Rams dimanche soir, car San Francisco sait profiter des maladresses adverses. Chez les Bucs, Cam Akers (2 fumbles) a presque remis Tampa Bay dans le match à lui seul. On sait aussi que Matthew Stafford peut être sur courant alternatif au moment de lancer. Los Angeles a beaucoup de talent en attaque mais doit prendre soin du ballon pour ne pas donner de munitions aux 49ers.

La clé du match pour San Francisco

Le jeu au sol. C'est la marque de fabrique des 49ers et c'est là que San Francisco peut faire mal aux joueurs de Sean McVay. En maîtrisant au mieux le tempo du match et en laissant l'attaque des Rams sur la touche, Jimmy Garoppolo et ses partenaires peuvent faire douter les stars de Los Angeles. Plus généralement, San Francisco aura ses chances si le score du match reste faible.

Le facteur X

Peut-être bien Jimmy Garoppolo. On sait que le quarterback des 49ers rend rarement une copie propre en Playoffs (2 TD, 5 INT en carrière) et face aux playmakers adverses (Aaron Donald, Von Miller, Leonard Floyd, Jalen Ramsey), la tâche s'annonce ardue pour "Jimmy G". Evidemment, le plan de jeu sera de faire le moins possible lancer le ballon au numéro 10 mais lorsque cela sera le cas, il faudra être prêt pour Garoppolo.

Le dernier affrontement

Il fut fondamental pour les 49ers puisque c'est au SoFi Stadium, lors de la dernière semaine de saison régulière, que San Francisco a glané son ticket pour les Playoffs en battant les Rams en prolongation (24-27). Menés 17-0 en fin de deuxième quart-temps, les Niners ont renversé la situation de fort belle manière grâce notamment à leurs receveurs (Brandon Aiyuk, Deebo Samuel et Jauan Jennings). A noter que San Francisco et Kyle Shanahan sont la bête noire de leur voisin et de Sean McVay puisqu'ils restent sur six victoires de rang face à eux.

Le pronostic

Victoire des 49ers. C'est un match piège par excellence pour Los Angeles et même à domicile, l'ambiance sera sûrement hostile pour les joueurs de L.A. Les surprises ont été nombreuses lors de cette campagne de Playoffs et un succès de San Francisco ne surprendrait finalement pas grand monde.