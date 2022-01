NFL : Raiders-Chargers, c’est déjà les Playoffs !

This is it ! Le moment tant attendu est arrivé : la post-season démarre en NFL. Enfin pas tout à fait. Mais un peu quand même. Ultime match de la saison régulière, ce Raiders-Charger laissera forcément une équipe sur le carreau. Au moment d’aborder leur 17ème match (cette nuit à 02h20 sur beIN SPORTS 1), les deux franchises sont à égalité au classement, 9 victoires pour 7 défaites chacunes. Les deux rivaux de l’AFC Ouest se disputent donc le dernier spot qualificatif pour les Playoffs, avec pour le moment un avantage aux Chargers, bénéficiaires du tie-breaker après leur succès lors de la première manche en Californie le 5 octobre dernier (28-14).

Attention aux regrets pour L.A.

Absents des Playoffs ces deux dernières saisons, les Chargers possèdent une occasion en or de retrouver le grand bal de janvier. La franchise de Los Angeles était même sur la voie royale jusqu’à sa déroute inattendue en semaine 16 à Houston (41-29). Un revers qui pèse lourd au moment de faire les comptes puisque les Bolts pourraient déjà avoir validé leur billet sans cette sortie de route ; symbolique d’une formation capable du meilleur comme du pire. Du meilleur comme ces succès glanés contre les Chiefs ou les Bengals. Et du pire face aux Texans.

Mais l’essentiel est ailleurs : pour seulement sa deuxième année dans la Ligue, Justin Herbert, sélectionné pour le Pro Bowl le 6 février prochain, a l’opportunité d’emmener son équipe en Playoffs. Le quarterback de 23 ans est à la tête de l’une des attaques les plus prolifiques de la Ligue (3e au nombre de touchdowns et 4e au nombre de yards), auteur de trois matchs à plus de 40 points cette saison.

Las Vegas, le miraculé

Justement, les Raiders peuvent-ils suivre le rythme effréné des Californiens dimanche en prime time ? C’est l’une des interrogations de cette partie puisque la formation du Nevada affiche une moyenne de 16 points marqués sur ces cinq dernières rencontres. Il faudra faire bien mieux contre les Chargers ! Le point positif, c’est que Las Vegas défend plutôt bien contre la passe (10e défense), point fort de Los Angeles, mais aussi que les Raiders sortent d’une très belle performance contre les Colts et le jeu de course tant redouté d’Indianapolis. Avec trois victoires de rang, Derek Carr et ses partenaires reviennent de loin dans cette course aux Playoffs. Après les épisodes Jon Gruden et Henry Ruggs III, une qualification serait une formidable récompense pour un groupe ô combien résilient. Reste une dernière marche à franchir.