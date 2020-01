NFL - Play-offs : On connait le dernier carré !

NFL 2019-20 / PLAY-OFFS (PROGRAMME EN HEURE FRANÇAISE)

Finales de Conférence (sur le terrain de la tête de série la plus haute)

Dimanche 19 janvier

21h05 : Kansas City Chiefs - Tennessee Titans

Lundi 20 janvier

0h40 : San Francisco 49ers - Green Bay Packers

Super Bowl LIV

Lundi 3 février à 00h30 au Hard Rock Stadium de Miami

A trois semaines du Super Bowl, on connait le dernier carré des play-offs NFL ! Un dernier carré où l'on retrouve une seule équipe déjà présente l'an passé : Kansas City.Ils recevront en finale de la Conférence AFC les Tennessee Titans, vainqueurs 28-12 sur le terrain de Baltimore au terme d'un match bien maîtrisé, et qui atteignent ce stade de la compétition pour la première depuis 2002. Du côté de la NFC, San Francisco recevra Green Bay pour une place au Super Bowl. Les 49ers ont battu Minnesota 27-10 en remportant les trois derniers quart-temps et se retrouvent en finale de Conférence pour la première fois depuis 2013. Les Californiens défieront les Packers, qui ont éliminé Green Bay sur le score de 28-23 (21-3, mt). Ce sera leur première finale de Conférence depuis 2016.