NFL - Play-offs 2022 : Le programme complet et les résultats

January 10, 2022 16:15 Découvrez le programme complet et les résultats des play-offs 2022 de NFL, qui ont débuté le samedi 15 janvier et s'achèveront avec le Super Bowl LVI le 14 février à Los Angeles. Les Green Bay Packers et les Tennessee Titans, meilleures équipes de la saison régulière, sont qualifiés directement pour