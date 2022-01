NFL - Pittsburgh : Ben Roethlisberger arrête sa carrière

Alors que Tom Brady n’a toujours pas décidé s’il poursuivait ou pas sa carrière, à 44 ans, un autre quarterback de légende de la NFL a pris sa décision. Il s’agit de Ben Roethlisberger, qui a annoncé ce jeudi qu’il prenait sa retraite, à 39 ans, après avoir passé 18 saisons dans la Ligue. « Je ne sais pas comment exprimer ce que le football a signifié pour moi et quelle bénédiction cela a été, déclare « Big Ben » dans une vidéo. Bien que je sache avec confiance que j'ai tout donné au jeu, je suis submergé de gratitude pour tout ce qu'il m'a donné. Un garçon de Finley, Ohio avec des rêves NFL, développé à Oxford à l'Université de Miami, béni avec l'honneur de 18 saisons en tant que Pittsburgh Steeler, en endroit qui est devenu ma maison. Le voyage a été exaltant, défini par des relations et alimenté par un esprit de compétition. Pourtant, le moment est venu de nettoyer mon casier, de raccrocher mes crampons et de continuer à être tout ce que je peux être pour ma femme et mes enfants. Je me retire du football en tant qu'homme vraiment reconnaissant. »

Deux victoires et une défaite au Super Bowl

Drafté en onzième position par Pittsburgh en 2004, le natif de l’Ohio a fait toute sa carrière chez les Steelers. Une franchise qu’il a emmenée jusqu’à la victoire au Super Bowl en 2006 contre Seattle (malgré un mauvais match, il devient, à 23 ans, le plus jeune quarterback à remporter le Super Bowl, effaçant Tom Brady des tablettes) et en 2009 contre Arizona (où il s'est montré décisif avec 21 passes réussies, une passe de touchdown et une interception). En 2011, Pittsburgh s'était en revanche incliné contre Green Bay. Grâce à Roethlisberger, les Steelers ont toujours eu un bilan positif en saison régulière depuis 2004 et n'ont manqué que six fois les play-offs. Cette année, la franchise a été éliminée au premier tour par Kansas City.