NFL : Mahomes plus jeune MVP depuis 35 ans

A quelques heures du Superbowl entre les New England Patriots et les Los Angeles Rams, la NFL a désigné son MVP de la saison 2018-2019. Il s'agit du quarterback des Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, plus jeune MVP depuis 35 ans et le sacre de Dan Marino en 1984 avec les Miami Dolphins. A 23 ans, Mahomes a bouclé sa première saison comme titulaire et a défié les attentes en conduisant les Chiefs jusqu'en finale de Conférence.