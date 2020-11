NFL : Les Steelers sont-ils invincibles ?

Ces hommes d’acier sont-ils vraiment inoxydables ? C’est en tout cas ce que dit le classement actuel de la NFL. Avec dix victoires en dix rencontres, l’équipe de Pennsylvannie continue semaine après semaine d’éviter la chute. Depuis la création de la Ligue en 1920, seules quatre équipes sont parvenus à garder un bilan parfait en saison régulière : les Bears en 1934 (13v - 0d) et 1942 (11v - 0d), les Dolphins en 1972 (14v - 0d) et les Patriots en 2007 (16v - 0d). La franchise menée à l’époque par Tom Brady détient d’ailleurs à ce titre le meilleur bilan de l’histoire du championnat.

Les Steelers peuvent-ils les rejoindre ? Ce sera l’un des grands enjeux de la fin de saison, au moins pour les statisticiens. Avec un calendrier à venir sous forme de montagnes russes : Baltimore, Washington, Buffalo, Cincinnati, Indianapolis et Cleveland. Sur ces six rencontres restantes, les Ravens dimanche (02h15 - beIN SPORTS 1) mais aussi les Bills et les Colts sont des dangers imminents pour les partenaires de Ben Roethlisberger.

Nouveau test contre les Ravens

Quasiment un mois après un succès de haute lutte arraché à Baltimore (24-28), Pittsburgh accueille les Corbeaux dimanche après le report du Thursday Night Football pour une revanche de ce choc de l’AFC Nord. Doublés par les Browns (7v - 3d) au classement, les Ravens (6v - 4d), qui devront composer sans J.K Dobbins et Mark Ingram notamment, tous deux touchés par le Covid-19, sont dans l’obligation de l’emporter ou presque s’ils veulent décrocher leur ticket pour les Playoffs. Tous les ingrédients sont donc réunis pour que l’on assiste à une sacrée bataille sur la pelouse du Heinz Field. D’autant que du côté des Steelers, on ne veut pas « lever le pied » comme le rappelle T.J Watt. En lice pour le trophée de Défenseur de l’Année, le linebacker de 26 ans sera sans doute l’une des principales armes à même de limiter le jeu de course du MVP en titre Lamar Jackson.

Si les Steelers valident ce nouveau test sans encombre, seuls les Bills et les Colts (7v - 3d pour les deux franchises) sembleront à même de les empêcher de terminer avec un bilan immaculé. Deux leaders de division que Pittsburgh a de fortes chances de retrouver sur sa route d’ici le Super Bowl. Avec un 16-0 au compteur, nul doute que la franchise étoilée aurait toutes les cartes en main pour remettre la main sur un trophée qui lui échappe depuis 2008. Avec en tête tout de même qu’en 2007, les invincibles Patriots étaient tombés aux portes de la gloire lors du Super Bowl XLII face aux Giants.