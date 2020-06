NFL : Les premières photos de Brady en Buccaneer

Pour ceux qui avaient encore besoin de se pincer pour y croire, voilà une aide importante : les premières photos de Tom Brady sous le maillot des Tampa Bay Buccaneers ont été publiées, et elles en jettent. La franchise floridienne avait savamment orchestré son annonce, dès lundi en postant une sorte de teaser ombragé. Tom Brady précisait lui-même que ces clichés seraient dévoilés mardi. « Il est là et il est parfait », écrivent désormais les Buccaneers en commentaire de cette série de photos. Sur le site, ce sont exactement 41 clichés qui sont disponibles.





He's here and he's perfect 🤩 pic.twitter.com/kQHlGmoRnO

— Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) June 16, 2020





No pressure. We know it's tough to pick a favorite. pic.twitter.com/vEOt8VPyq1

— Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) June 16, 2020





On y constate par ailleurs que c'est la semaine dernière, le jeudi 11 juin, que Tom Brady (42 ans) a été ainsi flashé sous toutes les coutures. L'ancienne légende des Patriots s'était engagée le vendredi 20 mars avec Tampa Bay, deux jours après avoir annoncé son retentissant départ de la franchise de New England, où il a conquis six victoires au Super Bowl (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019). A priori, le calendrier classique de NFL n'a pas été impacté par le coronavirus et les Buccaneers doivent démarrer leur saison le 13 septembre sur le terrain des Saints de New Orleans.