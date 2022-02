NFL : Les mots de Tom Brady après la confirmation de sa retraite

Message de Tom Brady

« J'ai toujours pensé que le football américain était le sport du « tout ou rien » : s'il n'y a pas une implication à 100% dans la compétition, alors vous ne réussirez pas, et le succès est ce que j'aime le plus dans ce jeu. Il y a un défi physique, mental et émotionnel CHAQUE jour qui m'a permis de maximiser mon potentiel le plus élevé. Et j'ai fait de mon mieux ces 22 dernières années. Il n'y a pas de raccourcis vers le succès sur le terrain ou dans la vie.J'ai beaucoup réfléchi la semaine dernière et je me suis posé des questions difficiles. Il vaut mieux que je laisse le terrain de jeu à la prochaine génération d'athlètes dévoués et engagés.A mes gars des Bucs ces deux dernières saisons : je vous aime et j’ai adoré aller me battre avec vous. Vous avez tout donné et vous m’avez inspiré pour me lever tous les matins et vous donner le meilleur. Je serai toujours là pour vous et je veux vous voir continuer à donner le meilleur. Je ne peux pas être plus heureux de ce que nous avons accompli ensemble. Aux fans des Bucs : merci. Je ne savais pas à quoi m’attendre en arrivant ici, mais votre soutien a enrichi ma vie et celle de ma famille. Je suis honoré d’avoir joué pour des fans si passionnés et si sympas. A la ville de Tampa et la région de Tampa-St-Petersburg : merci. C’était génial d’être résident d’un tel endroit. Je veux être invité à la prochaine parade sur le bateau ! A la famille Glazer : merci de m’avoir donné ma chance et de m’avoir soutenu.A Jason Licht (le manager général de la franchise, ndlr), merci pour ton soutien quotidien et ton amitié, je ne l’oublierai jamais. Je n’avais jamais vécu de free agency et j’avais un peu d’appréhension sur le fait qu’on puisse réussir. Ton leadership m’a donné confiance et j’en serai toujours reconnaissant. (…) A mes parents et ma famille entière, je vous aime et merci pour votre soutien sans faille et votre amour. Je n’aurais jamais pu imaginer le temps et l’énergie que vus m’avez donnés ces 30 dernières années. Je ne pourrai jamais vous rembourser cela. Enfin, à ma femme, Gisele, et mes enfants, Jack, Benny et Vivi. Vous êtes mon inspiration. Notre famille est ma plus grande réussite. Je suis toujours rentré à la maison après les matchs avec la femme la plus aimante et soutenante, qui a TOUT donné pour notre famille et m’a permis de me concentrer sur ma carrière. (…)Ma carrière de joueur a été tellement excitante, et bien au-delà de mon imagination, et pleine de hauts et de bas. Quand vous y êtes tous les jours, vous ne pensez vraiment à aucune sorte de fin. Cependant, alors que je suis assis ici maintenant, je pense à tous les grands joueurs et entraîneurs avec lesquels et contre qui j'ai eu le privilège de jouer - la concurrence était féroce et profonde, JUSTE COMME NOUS L’AIMONS. Mais les amitiés et les relations sont tout aussi féroces et profondes.Je suis heureux d’avoir cofondé des entreprises que je suis excité de continuer à faire grandir. Mais je ne sais pas encore exactement de quoi seront fait mes journées, je vais prendre au jour le jour. Je suis sûr de vouloir prendre beaucoup de temps pour donner aux autres et essayer d’enrichir la vie des autres, comme tant d’autres l’ont fait pour moi. »