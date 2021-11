NFL : Les Cowboys veulent se relancer pour Thanksgiving

Oublier la déroute à Kansas City. Voilà l'objectif des Cowboys face à Las Vegas, dans l'une des trois affiches de la soirée que propose la NFL à l'occasion de Thanksgiving. Meilleure attaque de la Ligue (418 yards/match), la franchise texane était aussi celle à marquer le plus de points jusqu'à dimanche dernier. Chris Jones et la défense des Chiefs sont passés par là, et sans marquer un seul touchdown de la partie, Dak Prescott et ses partenaires ont pris de plein fouet un mur inattendu à l'ArrowHead. Au rayon des bonnes nouvelles, les Texans pourront compter sur le retour de Tyron Smith et sur la présence de leur receveur CeeDee Lamb pour remettre la machine en route. Pas de panique toutefois pour les hommes de Mike CcCarthy, encore solidement installés en tête de la la NFC Est (7v - 3d) et toujours en position de force pour se qualifier en Playoffs.

Las Vegas, dernière chance ?

C'est tout l'inverse pour les Raiders, plongés dans une crise de résultat avec trois revers de rang (5v - 5d). L'éviction du coach Jon Gruden pour des propos racistes, homophobes et misogynes, suivi du drame provoqué par Henry Ruggs (le receveur a tué une femme lors d'un accident de la route alors qu'il conduisait en état d'ébriété et à très forte vitesse), ont mis un énorme coup sur la tête aux joueurs de Las Vegas. Pour ne rien arranger, les Raiders, 29ème équipe de la Ligue dans la défense au sol, affronte ce soir la 5ème meilleure formation dans ce domaine. Il va falloir serrer les rangs si la franchise du Nevada veut rester dans le bon wagon en vu des Playoffs car dans l'AFC Ouest, ni les Chargers ni les Chiefs n'ont prévu de faiblir !