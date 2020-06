NFL : Le retour à l'entraînement déconseillé par le syndicat des joueurs

Il n’y a pas que la NBA qui s’inquiète de la propagation du coronavirus aux Etats-Unis. Alors que plusieurs joueurs ont déjà pris l’initiative de se regrouper pour des séances d’entraînement, le syndicat des joueurs de NFL (NFLPA) a pris une résolution forte. En effet, face à une augmentation du nombre de cas de Covid-19 aux Etats-Unis et malgré l’assouplissement des mesures de confinement dans tout le pays, il a été recommandé aux joueurs de ne pas reprendre les entraînements collectifs. « À la lumière de l’augmentation des cas de Covid-19 dans certains Etats, notre consensus médical est que les joueurs ne devraient pas s’entraîner ensemble dans le cadre de séances privées », a ainsi déclaré Thom Mayer, directeur médical du NFLPA.

Au moins quatre équipes concernées par des cas de Covid-19

Cette prise de position du syndicat des joueurs intervient également dans un contexte d’augmentation des cas au sein de plusieurs franchises. Selon NFL Network, la chaîne officielle de la NFL, des joueurs de plusieurs équipes ont été contrôlés positif au coronavirus dont la star des Dallas Cowboys Ezekiel Elliott. Les Tampa Bay Buccaneers ont également confirmé des cas positifs au sein de leur organisation mais n’ont pas voulu dévoiler si un ou plusieurs joueurs font partie du personnel concerné par ces cas. Une franchise qui a pris la lumière avec le recrutement de Tom Brady et de son ancien acolyte aux New England Patriots, Rob Gronkowski. Des décisions qui interviennent également après celle de la MLB, qui gère le championnat de baseball, de fermer les centres d’entraînement situés dans l’Arizona et la Floride après avoir constaté plusieurs cas de Covid-19. Si l’Europe commence à voir le bout du tunnel, la crise sanitaire fait encore rage sur le continent américain.