NFL : Le power ranking après la week 1

1- TAMPA BAY BUCCANEERS (1-0)

Une première victoire arrachée sans paniquer face aux Cowboys de Dallas avec un Tom Brady Vintage (mémo : ne pas laisser pas 80 secondes pour un simple Field Goal à Tom « toujours Terrific »). Les 22 titulaires de la saison passée sont de retour et les champions en titre partent comme favoris… Avec une énorme cible sur le dos.

2- KANSAS CITY CHIEFS (1-0)

Dans sa carrière, Patrick Mahomes n’a jamais connu la défaite au mois de septembre (10 victoires – 0 défaite). Et malgré un handicap de 12 points face aux Browns, la série continue grâce aux big plays de Mister September. Les Chiefs ont encore quelques réglages à effectuer, mais avec une Ligne offensive renforcée et son magicien de service, Kansas City reste l’équipe à battre dans l’AFC.

3- LOS ANGELES RAMS (1-0)

Un aperçu instantané du Facteur Stafford (deux touchdowns de plus de 50 yards dans son premier match à LA) et une défense intraitable menée par Aaron Donald et Jalen Ramsey (défense #1 la saison passée). Il faudra cependant s’accrocher pour dominer la NFC WEST, la division de tous les dangers.

4- SEATTLE SEAHAWKS (1-0)

Un nouveau responsable offensif, mais le même chef en cuisine : Russell Wilson sert un menu 4 étoiles (18 passes complétées sur 23 ; 254 yards ; 4 TDs) et comme la saison passée, les Seahawks démarrent pied au plancher en attaque.

5- NEW ORLEANS SAINTS (1-0)

Drew qui ?... Jameis Winston a profité de l’intersaison pour faire corriger sa myopie au laser, et c’est avec des passes laser (5 touchdowns) qu’il corrige les Packers 38 à 3 dans ce gros duel de la NFC. Trop tôt pour sauter de joie dans le bayou, mais les Saints signent l’exploit le plus retentissant de la semaine 1.

6- ARIZONA CARDINALS (1-0)

Un total de 5 touchdowns pour le lutin atomique Kyler Murray (4 à la passe, 1 à la course) et un festival de sacks de Chandler Jones (5) dans une victoire épatante sur le terrain des Titans du Tennessee. Les Cardinals annoncent la couleur.

7- PITTSBURGH STEELERS (1-0)

Le contenu est perfectible, notamment en attaque, mais la défense des Steelers a étouffé Josh Allen et les Bills de Buffalo sur leurs terres. Une victoire significative face à l’un des principaux favoris de la saison dans l’AFC.

8- SAN FRANCISCO 49ERS (1-0)

Les Niners ont compté jusqu’à 28 points d’avance au 3è quart-temps, mais un relâchement inquiétant a presque permis aux Lions d’espérer égaliser dans les dernières secondes. Côté blessures, deux pertes notables (Jason Verett, CB et Raheem Mostert, RB).

9- LOS ANGELES CHARGERS (1-0)

Perdre les matchs serrés était devenu la pathologie chronique des Chargers sous les ordres d’Anthony Lynn. Mais le mandat du nouveau Head Coach Brandon Staley débute par une victoire thérapeutique à Washington (20-16) et une confirmation : Justin Herbert is « DA Man » !

10- BUFFALO BILLS (0-1)

Josh Allen était estampillé potentiel MVP de la ligue cette saison et les Bills considérés comme de sérieux candidats au titre, mais les derniers finalistes de l’AFC sont vite revenus sur terre après une prestation très brouillonne face aux Steelers et une défaite dans leur premier match à Orchard Park.

11 - BALTIMORE RAVENS (0-1)

Incapables de plier le match à Las Vegas, les Ravens s’inclinent en prolongation et devront corriger de nombreux détails pour espérer battre les Chiefs ce dimanche et réaffirmer leurs ambitions (Sunday Night Football - Chiefs at Ravens, en direct sur beIN SPORTS).

12- GREEN BAY PACKERS (0-1)

On pensait que le feuilleton Rodgers ne serait qu’une simple anecdote aussitôt la saison commencée, mais le mal est peut-être plus profond. Le MVP de la saison signe une rencontre calamiteuse contre les Saints (15 passes complétées sur 28 ; 133 yds ; 2 INT) et les Packers reçoivent une raclée (38-3).

13- LAS VEGAS RAIDERS (1-0)

De nombreuses approximations, mais beaucoup de caractère devant 65000 spectateurs à « Sin City ». Les Raiders le voulaient plus que les Ravens. À moins que ce ne soient les Ravens qui le voulaient moins que les Raiders. Bref,… Just Win Baby !

14- MIAMI DOLPHINS (1-0)

Grosse défense pour tenir les Patriots en échec, chez eux à Foxboro. Débuts prometteurs du receveur rookie Jaylen Waddle et un premier test passé avec succès par le QB Tua Tagovailoa, qui sera observé de près dans sa deuxième saison.

15- CLEVELAND BROWNS (0-1)

En bousculant les Chiefs, les Browns ont prouvé qu’ils avaient les armes pour se frotter aux cadors de l’AFC, mais pour s’affirmer comme favoris, il faut tenir l’effort sur 60 minutes et ne pas commettre d’erreur fatale à la 59ème.

16- DALLAS COWBOYS (0-1)

À 80 secondes près, les Cowboys tenaient leur exploit face aux champions en titre. Ils ont aussi retrouvé un grand Dak Prescott (42 sur 58, 403 yards et 3 TDs), comme si sa terrible blessure de l’an dernier n’avait jamais eu lieu. Les Cowboys sont favoris dans la NFC East.

17- DENVER BRONCOS (1-0)

Teddy Bridgewater n’est pas le prochain Peyton Manning, mais il justifie sa titularisation et les Broncos débutent avec un match très solide chez GIANTS, en attaque comme en défense.

18- PHILADELPHIA EAGLES (1-0)

Débuts gagnants pour le nouveau Head Coch Nick Sirianni. Les jeunes Eagles Jalen Hurts, Jalen Reagor et Devonta Smith dévorent les Falcons, mais ce sera une autre paire de manches face aux 49ERS en week 2.

19- CINCINNATI BENGALS (1-0)

Le sang froid de Joe Burrow qui guide Cincy vers une victoire en prolongations. Les Bengals misent sur une grosse 2ème saison de leur « Franchise Quarterback », revenu en forme après la blessure au genou de l’an passé.

20- NEW ENGLAND PATRIOTS (0-1)

Des pertes de balles cruelles gâchent la fin de match face aux Dolphins. Mention assez bien pour le QB rookie Mac Jones qui semble avoir les outils pour performer dans le système de Bill Belichick.

21- INDIANAPOLIS COLTS (0-1)

Défense suspecte et interrogations multiples en attaque, autour de Carson Wentz et d’une ligne offensive peu convaincante.

22- TENNESSEE TITANS (0-1)

Un 17ème match permettra peut-être à Derrick Henry d’éclipser à nouveau les 2000 yards à la course cette saison, mais les Titans montés à l’envers doivent vite revoir leur copie après un échec cuisant face aux Cardinals.

23- WASHINGTON FOOTBALL TEAM (0-1)

Subluxation de la hanche pour Ryan Fitzpatrick et malgré les efforts de l’équipe autour du QB remplaçant Taylor Heinicke, Washington succombe face aux Chargers.

24- MINNESOTA VIKINGS (0-1)

Un départ raté et un sprint de dératé pour tenter de s’imposer en OT à Cincinnati, mais les Vikings ont de trop nombreuses lacunes pour rentrer dans la discussion des outsiders.

25- CHICAGO BEARS (0-1)

Un match honorable chez les Rams, mais une attaque sans génie. Combien de semaines avant de voir Justin Fields remplacer Andy Dalton au poste de quarterback ?

26- CAROLINA PANTHERS (1-0)

Le QB Sam Darnold signe un premier match encourageant face à son ancien club. Mais qu’est-ce qui est passé par la tête du Head coach Matt Rhule pour faire frapper un punt depuis les 33 yards des JETS à 0-0 au 1er Quart-temps ?

27- NEW YORK GIANTS (0-1)

Ni plus ni moins que ce qu’on attendait de ce début de saison. Prochain match : à Washington, 1er Thursday Night Football de la saison (en direct sur beIN SPORTS)

28- ATLANTA FALCONS (0-1)

260 Yards de Total Offensif et seulement deux Field Goals pour leur premier match à domicile… What else ?

29- HOUSTON TEXANS (1-0)

Tyrod Taylor QB titulaire et 37 points marqués face aux Jacksonville Jaguars dans leur 1ère victoire de la saison, mais combien d’autres y en aura-t-il ?

30- DETROIT LIONS (0-1)

Menés 38-10 face aux Niners, les Lions se sont battus… comme des Lions ! Sur les Standards NFL, cela ne veut pas dire grand-chose.

31- NEW YORK JETS (0-1)

Débuts encourageants du quarterback rookie Zach Wilson (258 yards et 2 touchdowns) et blessure effrayante de Mekhi Becton (LT) absent pour 4 à 6 semaines.

32- JACKSONVILLE JAGUARS (0-1)

Entre ses années High School et College Football, Trevor Lawrence n’avait jamais connu la défaite (68 victoires- 0 défaite). Qu’il se fasse vite une raison, car à Jacksonville, ce ne sera pas la dernière. THAT’S ALL FOLKS !



