NFL : Le point sur la course aux play-offs

Ils sont déjà qualifiés pour les play-offs

La saison régulière de NFL va se terminer ce dimanche. A l'issue des 16 matchs de la 17eme journée, les 14 franchises qualifiées pour les play-offs seront connues. Avant une phase finale au plateau élargi, il ne reste plus que sept places pour onze équipes sur la route jusqu'au Superbowl programmé le 7 février à Tampa, en Floride. On fait le point.



Les Kansas City Chiefs sont les grands favoris pour réaliser le doublé. Le vainqueur du dernier Superbowl est déjà assuré de terminer la saison AFC à la première place et en a profité pour sécuriser l'avantage du terrain tout au long de la phase finale. A égalité avec 12 victoires et 3 défaites, les Buffalo Bills et les Pittsburgh Steelers sont aussi qualifiés pour la suite du championnat.



Dans la conférence NFC, on ne sait pas encore qui sera exempt du premier tour de play-offs. Les Green Bay Packers sont bien partis pour y arriver mais en cas de défaite lors de la 17eme journée, ils pourraient être dépassés par les New Orleans Saints ou les Seattle Seahawks. Derrière ces trois franchises, les Tampa Bay Buccaneers sont déjà assurés d'aller plus loin que la saison régulière pour la première fois depuis 2007. On retrouve dans cette qualification la patte de Tom Brady.

Ils sont en course pour les play-offs



Dans l'American Football Conference, cinq franchises sont en lice pour quatre places. Les Tennessee Titans, les Miami Dolphins, les Baltimore Ravens, les Cleveland Browns et les Indianapolis Colts présentent un bilan de 10 victoires pour 5 défaites. Il n'y a aucune confrontation directe entre ces équipes au programme de la 17eme journée mais Baltimore et Tennessee ont l'avantage de jouer des franchises déjà éliminées. Pour les Titans et les Colts, c'est le titre de la division Sud qui est en jeu lors de ce premier week-end de l'année 2021.



Dans la NFC, il y aura trois déçus. Le sprint final dans la division Est va permettre d'en désigner deux. Les New York Giants et les Dallas Cowboys ont besoin d'un résultat favorable et d'une défaite de Washington pour rester en vie. Le choc entre les Los Angeles Rams et les Arizona Cardinals sera aussi suivi avec attention alors que les Chicago Bears sont en ballottage favorable.

Ils sont déjà éliminés

Pour la première fois depuis 2008, les New England Patriots ne vont pas accéder aux play-offs. Orphelins de Tom Brady, ils restent sur une série de trois défaites consécutives qui a été fatale. Pour leur première saison à Las Vegas, les Raiders vont aussi s'arrêter là.Les Chargers, les Broncos, les Texans, les Bengals, et les Jets ne verront pas non plus les play-offs de l'AFC.Dans la National Football Conference, les Panthers sont déjà éliminés après huit défaites avec moins d'une possession d'écart. Pour les Vikings et les 49ers, il n'aura manqué qu'une victoire alors que les Lions, les Falcons et les Eagles pensent déjà à la saison prochaine.