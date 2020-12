NFL : Le mythique Kevin Greene est décédé

Une étoile de plus dans le ciel. La NFL a perdu lundi l'un des meilleurs défenseurs de son histoire. Kevin Greene n'est plus. Le légendaire ancien joueur des Rams est décédé à l'âge de 58 ans. Les causes de la mort de Greene n'ont pas été révélées. Il n'empêche qu'elle a emporté l'une des légendes du football américain. Roi du sack, du nom de cet acte défensif qui consiste à jaillir sur le quarterback pour le plaquer derrière sa ligne de mêlée avant que ce dernier ne se sépare du ballon, Greene s'était très vite fait maître de la spécialité. Le joueur ayant passé de longues années (huit) chez les Rams, où il avait fait ses débuts en NFL, avant de migrer ensuite vers Pittsburgh, pour relever le challenge proposé par les Steelers, puis de se laisser tenter par les Carolina Panthers et de terminer son histoire à San Francisco, sous le maillot des 49ers, avait d'ailleurs rendu son tablier sur un total complètement fou de 160 sacks à son compteur final.



En parallèle de sa carrière NFL, Greene s'était essayé au catch

Hall of Famer Kevin Greene has passed away at the age of 58.

We will keep his legacy in the Game alive forever at the Pro Football Hall of Fame.



Read: https://t.co/ORTudjGzeu#HOFForever | @RamsNFL | @Panthers | @steelers | @49ers pic.twitter.com/VWRCKADGZQ



— Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) December 21, 2020

De quoi en faire le troisième meilleur sackeur de l'histoire de la NFL et lui valoir les honneurs du si prestigieux Pro Football Hall of Fame - temple de la renommée du football US - où il avait été intronisé en 2016. Véritable légende de NFL Greene, passé ensuite de l'autre côté de la barrière en endossant le costume de coach (il avait entraîné deux franchises : les Green Bay Packers et les New York Jets), s'était également fait un nom sur les rings de catch, où il avait là aussi pour habitude de tout donner sans compter. « Je ne connaissais personne avec autant de cran et de détermination. C'était un grand joueur, mais surtout un grand homme », note ce mardi le président du Hall of Fame David Backer. Il n'aura manqué qu'un sacre en Super Bowl au mythique Kevin Green.