NFL : La première période magique de Brady

Les Tampa Bay Buccaneers verront les playoffs pour la première fois depuis 2007, à la suite de leur victoire fleuve à Detroit (7-47). Preuve de l'impact de Tom Brady, dont le départ des New England Patriots en début d'année avait fait l'effet du transfert du siècle en NFL. Le quarterback historique aux six Super Bowls, à 43 ans, a encore régalé dans les grandes largeurs samedi avec une première période exceptionnelle, conclue à 31-0 : quatre passes de touchdown sur ces seules 30 premières minutes, pour un total de 348 yards et 22 passes complétées sur 27 tentatives (dont 5/7 sur les essais à plus de 20 yards, pour un total de 162 yards et deux touchdowns).



Depuis 1991 et le début de l'étude de ces statistiques, c'est la deuxième fois seulement qu'un joueur compile au moins 340 yards et quatre touchdowns à la passe, sans se faire intercepter, en une seule période (qu'il s'agisse de la première ou de la deuxième). Le seul à avoir déjà accompli cette performance n'est autre que... Tom Brady, lors d'un 59-0 en 2009 avec les Patriots contre les Titans (c'était déjà en première période). Cette fois, comble de l'humiliation pour les Lions de Detroit, Tom Brady est resté sur le banc à la reprise... En affichant un total de 36 touchdowns à la passe, Tom Brady améliore aussi le record de la franchise sur une saison régulière, qui était l'an passé pour l'ancien n°1 de draft Jameis Winston (33).



C'était également la 298eme titularisation de sa carrière (300eme match en saison régulière), ce qui lui permet de rejoindre Brett Favre en tant que n°1 de ce classement historique - il le dépassera donc la semaine prochaine. Enfin, c'est la cinquième fois que Tom Brady conclut une saison à au moins 35 touchdowns à la passe, ce qui lui permet d'égaler le record d'Aaron Rodgers. Avant de le battre l'année prochaine (et après avoir conquis le Super Bowl à Tampa Bay, lieu de la grande finale) ?