NFL : La maire de Tampa Bay présente ses excuses à Brady

Le prochain Super Bowl à Tampa Bay

Tout juste arrivé à Tampa Bay après avoir passé les 19 premières années de sa carrière professionnelle chez les New England Patriots, Tom Brady s’est fait taper sur les doigts pour ne pas avoir respecté le confinement dans la ville floridienne. Le légendaire quarterback de 42 ans est allé s’entraîner dans un parc de Tampa Bay, pourtant fermé au public, et a été prié de rentrer chez lui immédiatement par une agent responsable de la surveillance des parcs. Quelques jours après l’incident, la maire de la ville, Jane Castor, a écrit une lettre à Tom Brady pour s’excuser : «Considérant mon passé de représentante des forces de l’ordre, je n’ai pas pu m’empêcher de mettre quelqu’un sur une enquête concernant une chèvre (« goat » en anglais, pour un jeu de mot avec G.O.A.T., « Greatest of all time », « le plus grand de tous les temps, ndlr) en liberté dans l’un de nos magnifiques parcs.»Dans sa lettre, Jane Castor s’adresse également, en plus de Tom Brady, à Rob Gronkowski, le tight end qui a joué de 2010 à 2018 à New England avant de sortir de sa retraite pour rejoindre Tom Brady à Tampa Bay : « Merci encore d’avoir choisi les Tampa Bay Buccaneers et, par la même occasion, notre ville bien-aimée. C’est une période excitante, et nous avons hâte de vous accueillir (virtuellement) les bras ouverts. Pour un véritable accueil à Tampa, il faudra attendre encore un moment. » Si tout va bien, la saison NFL débutera début septembre, et le prochain Super BowlMais cela va peut-être changer avec son nouveau duo de superstars.