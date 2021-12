NFL - La course au MVP : Tom Brady a-t-il perdu son avance ?

1 / Tom Brady (Buccaneers) – 4348 yards à 67,1% - 36 TD, 11 INT



Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ! Deux ans après son arrivée à Tampa Bay, Tom Brady n’a toujours pas battu les Saints en saison régulière (4 défaites). En prime time dimanche soir, le numéro 12 des Buccaneers a vécu une soirée cauchemar (26/48, 213 yards, 0 TD, 1 INT et 1 fumble). Un revers qui place désormais les champions en titre derrière Green Bay en NFC… et donc Tom Brady derrière Aaron Rodgers ? En tout cas, le suspense semble bel et bien relancé !

😳 Tom Brady n’a JAMAIS battu les New Orleans @Saints en saison régulière depuis qu’il est à Tampa Bay ! (0-4) #Saints #GoBucs pic.twitter.com/p8RYzNB9bc — NFL France (@NFLFrance) December 20, 2021

2 / Aaron Rodgers (Packers) – 3487 yards à 67,8% - 30 TD, 4 INT



Peut-il souffler le trophée dans la dernière ligne droite à Tom Brady ? Probablement. Toujours handicapé par une blessure à l’orteil, le QB de Green Bay reste Mr. Parfait sur le terrain : 3 touchdowns lancés contre les Ravens, un succès synonyme de première place en NFC et le record de Brett Favre égalé pour Rodgers (442 TD lancés sous le maillot des Packers, pour 193 interceptions de moins !). Visiblement, Aaron Rodgers, MVP en titre, est bien décidé à conserver sa couronne.

Aaron Rodgers tied Brett Favre for most passing TDs in Packers history 🐐 pic.twitter.com/f3KOYW7ttB — SportsCenter (@SportsCenter) December 19, 2021

3 / Jonathan Taylor (Colts) – 1518 yards – 17 TD, 3 Fumbles



Leader incontesté et incontestable parmi les coureurs cette saison, le running back d’Indianapolis a su se montrer décisif contre les Patriots avec un touchdown de 67 yards pour clore les débats. Alors évidemment, Jonathan Taylor n’est pas un quarterback et le trophée sera donc très difficile à aller chercher pour lui. Mais sa domination au sol peut lui laisser l’espoir d’une surprise dans l’attribution du trophée.

Le résumé de Colts-Patriots

4 / Matthew Stafford (Rams) – 4142 yards à 67,6% - 35 TD, 10 INT



Les Rams remettent le nez à la fenêtre ! La victoire décrochée contre les Cardinals a permis à Los Angeles de revenir à égalité avec leurs rivaux de division (10v - 4d) et Stafford redevient un lanceur très solide à l’approche des Playoffs. Bien aidé par Cooper Kupp, l’ancien de Detroit semble retrouver son niveau du début de saison.

5 / Patrick Mahomes (Chiefs) – 4052 yards à 65,6% - 30 TD, 13 INT



Les Chiefs et Mahomes montent clairement en puissance. Le lanceur de Kansas City a mis du temps à se mettre en route en Californie sur le terrain des Chargers mais sa fin de match a été digne d’un MVP. Si le lauréat 2018 part de trop loin par rapport à ses concurrents, il paraît indéniable qu’il retrouve ses sensations au meilleur des moments pour sa franchise. Et désormais, les Chiefs trônent en tête de l'AFC !

Le résumé du Chargers - Chiefs

Mentions : Cooper Kupp (Rams), Kyler Murray (Cardinals), T.J. Watt (Steelers), Justin Herbert (Chargers), Myles Garrett (Browns)