NFL - Finales de Conférence : Les Chiefs défendront leur titre

WE'RE GOING BACK TO THE SUPER BOWL!!!!!! pic.twitter.com/fVfCJNQhkr

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) January 25, 2021







Tenter de remporter un deuxième Super Bowl de suite contre une équipe qui jouera à domicile. Tel est le défi qui se présentera le 7 février aux Kansas City Chiefs. La franchise du Missouri est devenue championne de la Conférence Américaine, dont elle était la tête de série n°1 en play-offs, ce dimanche en battant 38-24 Buffalo, qui était tête de série n°2, et qu'on n'avait plus vu à ce stade de la compétition depuis 1993. Ce sont d'ailleurs les Bills qui ont le mieux entamé la partie en menant 9-0 à la fin du premier quart-temps, après un field-goal de Tyler Bass et un touchdown de Dawson Knox. Mais les Chiefs, qui ont pu compter sur leur star Patrick Mahomes, victime d'une commotion cérébrale la semaine passée, sont rapidement revenus grâce à un deuxième quart-temps de jeu, remporté 21-3 ! Mecole Hardman a inscrit le premier touchdown de son équipe, imité ensuite par Darrel Williams et Clyde Edwards-Helaire, Harrison Butker marquant les extra points (21-12, mt). Travis Kelce a inscrit le quatrième touchdown de son équipe dans le troisième quart, ce qui a définitivement fait basculer le match, Buffalo ne marquant plus que par les field goals de Tyler Bass. Un nouveau touchdown de Kelce dans le dernier quart a définitivement scellé la victoire des Chiefs, le touchdown d'Isaiah McKenzie pour les Bills se révélant anecdotique.





Un troisième Super Bowl pour les Chiefs ?



Déjà vainqueurs du Super Bowl en 1970 et en 2020, les Kansas City Chiefs vont viser le triplé dans deux semaines, mais cela ne sera pas simple face aux Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, qui seront la première équipe à jouer le Super Bowl à domicile. "Le truc avec notre équipe, c'est que nous nous faisons confiance, et chaque fois que nous sommes sur le terrain, nous donnons tout ce que nous avons. Mais le travail n'est pas terminé", a promis Patrick Mahomes, dont le duel avec Brady, de 18 ans son aîné, promet énormément. Lors de la saison régulière, le 29 novembre dernier, les Chiefs étaient allés s'imposer 27-24 chez les Buccaneers.



NFL - SAISON 2020-2021 / PLAY-OFFS

Programme en heure française



Finales de Conférence



Conférence Nationale



Dimanche 21 janvier 2021

Green Bay Packers (1) - Tampa Bay Buccaneers (5) : 26-31



Conférence Américaine



Lundi 22 janvier 2021

Kansas City Chiefs (1) - Buffalo Bills (2) : 38-24



SUPER BOWL LV

Le 7 février 2021, au Raymond James Stadium de Tampa



0h30 : Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs