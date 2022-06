NFL : Fin de carrière pour Rob Gronkowski

Gronkowski part « avec la tête haute »

Tom Brady perd bien son lieutenant. Alors que l’homme aux sept victoires dans un Super Bowl a finalement décidé de ne pas mettre un terme à sa carrière de joueur de football américain à 44 ans, Rob Gronkowski a décidé de mettre la NFL derrière lui une bonne fois pour toute. En effet, au terme de la saison 2018-2019, celui qui est surnommé le « Gronk » avait annoncé son départ à la retraite alors qu’il évoluait sous les couleurs des New England Patriots. Toutefois quand « TB12 » a annoncé son désir de poursuivre sa carrière en Floride sous les couleurs des Tampa Bay Buccaneers, la tentation s’était avérée trop forte et Rob Gronkowski avait décidé de chausser à nouveau les crampons. Un duo qui a alors retrouvé sa complicité avec comme résultat un titre acquis à domicile avec les Bucs face aux Kansas City Chiefs, emmenés par Patrick Mahomes.Une annonce que le natif d’Amherst a effectuée au travers des réseaux sociaux. « Je vais me retirer dans ma maison de campagne, loin du football, avec la tête haute en sachant que j’ai tout donné, a ainsi déclaré Rob Gronkowski. Les amitiés que j’ai noué à travers ma carrière dureront pour toujours. Je tiens à remercier toute l’organisation des Buccaneers qui m’ont fait confiance pour mon retour à la compétition dans cette équipe de champions. Merci à eux de m’avoir permis de sortir de ma retraite, de regagner le titre et de pouvoir de nouveau me reposer. Bon vent pour la suite ! » Un deuxième départ à la retraite qui laisse toutefois sceptique son agent Drew Rosenhaus qui assure qu’il ne serait pas surpris si « Tom Brady l’appelle durant la saison pour reprendre du service » et qu’il accepte cette proposition. « Ce n’est que mon avis mais un retour de Rob cette saison ou la saison prochaine ne me surprendrais pas », a-t-il ajouté.