NFL : Et si le Super Bowl changeait de stade ?

Ce mercredi, les organisateurs des Grammy Awards, la célèbre cérémonie récompensant les meilleurs musiciens américains, qui devait se dérouler à la Crypto.com Arena (ex-Staples Center) de Los Angeles le 31 janvier, annonçaient son report à une date indéterminée en raison de la pandémie de coronavirus. Avec près de 60 00 cas recensés mercredi, la Californie est l’un des Etats les plus touchés par le covid et multiplie les restrictions. Si bien que même le plus gros événement sportif de l’année aux Etats-Unis, le Super Bowl LVI, est menacé. Il est prévu le 13 février prochain au SoFi Stadium, le stade de 100 000 places flambant neuf des Rams et des Chargers, qui sera également le théâtre des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de 2028. A 40 jours de l’événement (dont on ne connait pas l’affiche, les play-offs n’ayant pas encore commencé), les dirigeants de la NFL se préparent à toute éventualité.

Le Texas comme solution de remplacement ? « Nous prévoyons de disputer le Super Bowl à Los Angeles, a déclaré le porte-parole de la NFL Brian McCarthy mercredi. Comme le veut la procédure habituelle pour l'organisation des matchs de saison régulière et de play-offs, nous avons contacté différents clubs afin de nous informer de la disponibilité de leur stade si jamais nous ne sommes pas en mesure de disputer le Super Bowl comme prévu en raison d'enjeux climatiques ou de circonstances extraordinaires. Nous sommes en avance sur nos échéanciers en vue du Super Bowl à Los Angeles, et nous sommes confiants de pouvoir y conclure une autre saison fantastique de la NFL pour nos fans et nos clubs ». Si jamais le stade de Los Angeles était privé de Super Bowl, l'AT&T Stadium d'Arlington, au Texas (où 48 000 cas ont été recensés mercredi), qui accueille les matchs des Dallas Cowboys, pourrait le remplacer. Cela avait déjà été le cas le 1er janvier 2021 pour le Rose Bowl, la finale du championnat universitaire, déplacé de Pasadena à Arlington en raison des restrictions sanitaires imposées en Californie.