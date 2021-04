NFL - Draft 2021 : Jacksonville mise sur Trevor Lawrence !

La draft est historiquement l'un des moments les plus attendus des sports américains. Véritable scène de tension et de passion qui peut faire basculer les destinées de certaines équipes, chaque joueur universitaire étant espéré comme le nouveau facteur X qui permettrait à sa franchise de basculer dans une autre dimension et de remporter le trophée tant convoité : le Super Bowl. Le premier des sept tours de la draft 2021 de NFL s'est déroulé jeudi, et comme chaque année, il a réservé son lot de surprises. Retour sur les cinq premiers choix de cette loterie.

1-Jacksonville Jaguars : Trevor Lawrence, QB, Clemson





2 – New York Jets : Zach Wilson, QB, BYU

Après l'échec de Sam Darnold, les Jets voulaient tenaient à récupérer un quarterback. Ils ont donc attendu cette draft riche en talents pour choisir la révélation de 2020. Car Zach Wilson a littéralement explosé durant cette saison particulière. En pleine progression, le jeune quarterback originaire de l'Utah a démontré tout son talent au niveau de la précision de ses passes et de sa mobilité au sein de la défense. Seul problème, mais qui n'en est pas forcément un, il n'a pas fait face à une réelle adversité lors de cette saison qui fut assez faible. Espérons pour les Jets que Wilson réussira malgré tout à démontrer tout son talent. Car il ne demande qu'à éclater au grand jour.



3 – San Francisco 49ers : Trey Lance, QB, North Dakota State

La première surprise de la soirée est venue de San Francisco. Alors que Mac Jones ou Justin Fields étaient attendus du côté de la baie, les Californiens ont choisi un autre quarterback, en la personne de Trey Lance. Cet athlète très fort à la course et au bras puissant devra toutefois s'améliorer sur la précision de ses passes s'il veut devenir le titulaire offensif des 49ers. Car la concurrence sera rude face à un Jimmy Garopolo qui avait conduit San Francisco au Super Bowl il y a déjà deux ans.



4 – Atlanta Falcons : Kyle Pitts, TE, Florida

Kyle Pitts est LA définition-même du joueur NFL. Avec ses 1,98m et 108 kg, le tight end va pouvoir faire parler toute son explosivité ainsi que ses qualités de receveur du côté d'Atlanta, où le trio Julio Jones - Calvin Ridley - Kyle Pitts promet de donner le tournis aux défenses adverses. Les quarterbacks mis à part, Pitts était sûrement le meilleur joueur proposé par cette draft.



5 – Cincinnati Bengals : Ja’Marr Chase, WR, LSU

Après avoir choisi Joe Burrow comme premier choix un an plus tôt, les Bengals ont choisi d'associer à leur quarterback un garçon qu'il connaît bien. Ja'Marr Chase était en effet le receveur préféré de Joe Burrow à l'université de LSU. Le duo qui avait écrasé la concurrence en 2019 retrouve la NFL, cette fois sous le même maillot. Une bénédiction pour les deux hommes.



Les autres choix forts de la draft 2021 :

🚨 Le récapitulatif du premier tour de la Draft NFL 2021 ! #NFLDraft pic.twitter.com/5f7RzYPhZV

— NFL France (@NFLFrance) April 30, 2021

1 – Jacksonville Jaguars : Trevor Lawrence, QB, Clemson

Le premier choix de cette draft était connu de tous depuis des mois, et sa sélection n'est pas une surprise. Ce quarterback de 21 ans est décrit comme un talent générationnel comme on en voit peu. Excellent dans tous les compartiments de la passe mais aussi très mobile et agile pour courir, il est le meneur de l'attaque par excellence pour une franchise NFL. Et les Jaguars de Jacksonville l'avaient bien compris il ne fallait pas le laisser filer. Habitué à tout gagner depuis ses années lycée et déjà annoncé avant l'heure comme le numéro un, il a su gérer la pression et remporter un titre universitaire avec Clemson dès la première année. Ce qui en a fait l'un des joueurs universitaires les mieux notés de tous les temps à ce poste. Il sera coaché par Urban Mayer, lui aussi habitué au championnat universitaire, puisqu'il a déjà remporté le trophée NCAA à trois reprises avec deux équipes différentes. Un duo habitué à gagner dans une équipe dernière de la saison régulière. De quoi rendre cette année explosive et intéressante du côté de la Floride.Un duo va de nouveau se reformer mais cette fois-ci du côté de Philadelphie. Devonta Smith était désigné comme le meilleur receveur de cette draft derrière Chase et Waddle. Vainqueur du trophée Heiseman, qui récompense le meilleur joueur universitaire de la saison, Smith va devoir prouver que malgré son petit physique, il peut s'imposer en NFL comme receveur titulaire. Les Eagles, en manque de qualité à ce poste, n'ont pas hésité à trader de deux places avec leurs adversaire de conférence, les Cowboys, pour récupérer ce monstre d'explosivité et reformer le duo des Crimson Tide en 2018.Une opportunité en or s'est présentée et Chicago ne l'a pas laissé passer. Les Bears n'ont pas hésité à trader leur 20eme choix de draft pour récupérer celui qui est peut-être le deuxième meilleur quarterback de sa promotion derrière Lawrence et Justin Fields. Un choix fort pour les Bears après l'échec Mitch Trubisky. Les qualités indéniables de Fields ont convaincu Chicago. Le quarterback d'Ohio State a su amener son équipe en finale universitaire et prouvé à son ancienne équipe de Georgia qu'il méritait d'être titulaire. Doté d'un fort gabarit, d'une puissance de bras incroyable, d'une mobilité ahurissante et d'une précision incroyable, même en mouvement, Fields possède tous les atouts d'un leader sur le terrain. Véritable diamant à polir, il pourrait permettre aux Bears de passer un cap et de concurrencer les Packers dans la division NFC nord.Après des années de gloire, une reconstruction est toujours difficile. Bill Belichick va devoir tenter un pari pour remplacer Tom Brady. Après l'échec de Cam Newton la saison dernière, les Patriots ont décidé de faire confiance à Mac Jones. Tout juste champion en titre avec Alabama, il est le dernier quarterback drafté lors de ce premier tour. Souvent attendu dans le top 10, le successeur de Tua Tagovaiola, réputé pour le peu d'erreurs qu'il commet, possède des qualités à revendre et une précision de passe redoutable. En revanche, son manque de puissance de bras ainsi que ses qualités athlétiques pourraient lui jouer un vilain tour. Le quarterback devra repousser ses limites s'il veut avoir la même destinée qu'un certain Tom Brady.2 – New York Jets : Zach Wilson, QB, BYU3 – San Francisco 49ers : Trey Lance, QB, North Dakota State4 – Atlanta Falcons : Kyle Pitts, TE, Florida5 – Cincinnati Bengals : Ja’Marr Chase, WR, LSU6 – Miami Dolphins : Jaylen Waddle, WR, Alabama7 – Detroit Lions : Penei Sewell, OT, Oregon8 – Carolina Panthers : Jaycee Horn, CB, South Carolina9 – Denver Broncos : Patrick Surtain II, CB, Alabama10 – Philadelphia Eagles (via Cowboys) : Devonta Smith, WR, Alabama11 – Chicago Bears (via Giants) : Justin Fields, QB, Ohio State12 – Dallas Cowboys (via Eagles, Dolphins, 49ers) : Micah Parsons, LB, Penn State13 – Los Angeles Chargers : Rashawn Slater, OT, Northwestern14 – New York Jets (via Vikings) : Alijah Vera-Tucker, OL, USC15 – New England Patriots : Mac Jones, QB, Alabama16 – Arizona Cardinals : Zaven Collins, LB, Tulsa17 – Las Vegas Raiders : Alex Leatherwood, OT, Alabama18 – Miami Dolphins : Jaelan Phillips, DE, Miami19 – Washington Football Team : Jamin Davis, LB, Kentucky20 – New York Giants (via Bears) : Kadarius Toney, WR, Florida21 – Indianapolis Colts : Kwity Paye, Edge, Michigan22 – Tennessee Titans : Caleb Farley, CB, Virginia Tech23 – Minnesota Vikings (via Jets, Seahawks) : Christian Darrisaw, OT, Virginia Tech24 – Pittsburgh Steelers : Najee Harris, RB, Alabama25 – Jacksonville Jaguars (via Rams) : Travis Etienne, RB, Clemson26 – Cleveland Browns : Greg Newsome II, CB, Northwestern27 – Baltimore Ravens : Rashod Bateman, WR, Minnesota28 – New Orleans Saints : Payton Tuner, Edge, Houston29 – Green Bay Packers : Eric Stokes, CB, Georgia30 – Buffalo Bills : Gregory Rousseau, Edge, Miami31 – Baltimore Ravens (via Chiefs) : Jayson Oweh, Edge, Penn State32 – Tampa Bay Buccaneers : Joe Tryon, Edge, Washington