NFL : D'Oakland à Vegas, les Raiders changent de monde

Oakland a tout perdu. D’abord les Golden State Warriors, qui vont désormais disputer leurs matchs de NBA de l’autre côté du pont, à San Francisco. Passe encore. Mais pas ses Raiders, surtout pas ! La franchise de NFL était l’identité de la ville, sa seule équipe historique. Notre consultant Marc-Angelo Soumah rappelle l’histoire : « Al Davis, à la fois propriétaire, coach et président, était chargé en 1970 d’associer son ancienne AFL et la NFL. La réunion s’est faite un peu dans son dos, et c’est de là que vient cette étiquette de rebelles des Raiders. » Oakland, mené notamment par un certain John Madden en tant que coach, remporte alors le Super Bowl en 1976, puis quatre ans plus tard dans des circonstances à nouveau rocambolesques.« En 1980, ils sont en procès contre la NFL car ils veulent déménage à Los Angeles, et ils vont gagner. C’est à ce moment-là que le commissioner de la NFL remet le trophée du Super Bowl à Al Davis, alors qu’ils sont face à face en même temps dans les tribunaux… » A Los Angeles, la franchise glane un troisième titre quasiment immédiat, en 1983. Mais le parfum ne sera jamais le même qu’à Oakland, où les Raiders reviennent en 1994. L’entraîneur Jon Gruden, à nouveau pilier du déménagement à Las Vegas en 2020, mène l’équipe à un match du Super Bowl en 2002.





Al Davis se brouille avec lui et le laisse partir à Tampa Bay. Grave erreur, puisque les Buccaneers gagnent le Super Bowl 2003 contre… les Raiders. « Gruden connaissait parfaitement leur système, il les a démontés », sourit notre ancien joueur. Telle est l’histoire de cette franchise qui tente encore le pari du neuf avec du vieux, alors que le fils Mark Davis a repris les rênes à la mort de son père en 2011 : « Ils ont recruté aussi Mike Mayock en manager général, un poste nouveau pour lui car il vient des médias. Mais c’est un gros nom, avec une connaissance différente. Ça prouve qu’aux Raiders, on fait toujours les choses à part (sourire). Tous ceux qu’on ne veut pas, les renégats, bienvenue chez nous ! »



Les Golden Knigts ont montré la voie



Mais à l’ère du sport business, surtout aux Etats-Unis où l’association des deux concepts est très assumée, la pauvre Oakland ne pouvait donc pas résister plus longtemps. Marshawn Lynch, sorti de sa retraite uniquement pour jouer dans sa ville, n’a pas suivi. « Les habitants ont bien compris que s’ils voulaient que la franchise reste, ils devaient payer eux-mêmes. » Les 49ers resteront donc seuls dans la baie. Dans l’optique de ce transfert dans le Nevada - un autre état, à 900 kilomètres et huit heures de route -, c’est la cité du casino qui, à l’inverse, récupère tout alors qu’elle n’avait rien : la franchise de hockey, les Golden Knights, a été créée de toutes pièces pour atteindre la Stanley Cup (l’équivalent du Super Bowl) dès sa première participation en 2018 !



Le sport fait partie du package idéal sur l'avenue du Strip, où tous les divertissements sont accolés. L’Allegiant Stadium, construit pour la NFL, sera situé derrière le casino Mandalay Bay, alors que la T-Mobile Arena du hockey est à quinze minutes à pied (juste en face, derrière le New York New York). Du côté sportif, les Raiders ont donc travaillé pour arriver compétitifs, comme le précise Marc-Angelo Soumah : « Ils ont transféré des stars en échange de premiers tours de draft, ça a pu choquer, mais ils étaient dans la course aux playoffs l’an dernier. Ils ont aussi pris Antonio Brown mais il était un peu instable, il n’a pas joué un seul match et ils l’ont viré. Trop diva. » Garder l’ADN des Raiders, malgré le départ vers le lieu du clinquant par excellence. Dommage, ça aurait plu aux fans d’Oakland.