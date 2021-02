NFL : Dix chiffres à connaître avant le Super Bowl

Pour la première fois de l'histoire de la NFL, une franchise va jouer le Super Bowl à domicile. Les Tampa Bay Buccaneers vont tenter de décrocher le trophée Vince-Lombardi dans le Raymond James Stadium où ils évoluent depuis sa construction en 1998.: Patrick Mahomes, la star montante de la NFL, vise le back-to-back. Déjà sacré avec les Kansas City Chiefs l'an passé, le quarterback de 25 ans va tenter de gagner un deuxième titre consécutif. S'il y arrive, le Texan va rejoindre le cercle très fermé des QB qui se sont imposés deux fois d'affilée au Super Bowl. Il n'y en a que sept qui y sont parvenus avant lui.: A eux deux, les Chiefs et les Buccaneers pèsent trois victoires au Super Bowl. Tenant du titre, Kansas City a été sacré champion deux fois : en 1969 et l'an passé. Pour Tampa Bay, le seul titre de son histoire remonte à 2002.: Tom Brady va participer à son dixième Super Bowl. Son départ des New Englands Patriots ne l'a pas empêché de revenir participer à la grande messe du football américain. Avec le maillot des Tampa Bay Buccaneers, le quarterback va tenter de remporter un septième titre voir un cinquième trophée de MVP du Super Bowl. Il s'agit de records. Le Californien est déjà assuré d'en battre un : à 43 ans, il va être le plus vieux joueur à participer à cet évènement.: Tampa Bay a terminé la saison régulière avec le cinquième bilan de la NFC. Pour aller jusqu'au Super Bowl, les Buccaneers ont ensuite battu Washington (31-23), la Nouvelle-Orléans (30-20) et Green Bay (31-26).: C'est le bilan des Kansas City Chiefs en saison régulière cette année. Personne n'a fait mieux. Cette performance a permis aux coéquipiers de Patrick Mahomes de remporter la division ouest de l'AFC mais surtout d'être exempts du premier tour des play-offs. Depuis, ils ont battu Cleveland (22-17) et Buffalo (38-24).: C'est le score sur lequel s'est terminé le dernier duel entre Tampa Bay et Kansas City. C'était fin novembre lors de la 12eme journée de la saison régulière. Les Chiefs avaient pris un très bon départ et avaient su résister au retour des Buccaneers en fin de match. Six touchdowns avaient été marqués pendant ce match dont trois par Tyreek Hill et Patrick Mahomes avait remporté son duel avec Tom Brady.: Cette année, la NFL organise le 55eme Super Bowl de l'histoire. C'est pour cette raison qu'il a l'appellation LV : le nombre 55 en chiffres romains.: Il n'y aura que 25 000 supporters au Raymond James Stadium ce dimanche. Parmi eux, 7 500 invités qui font partie du personnel médical déjà vacciné contre le Covid-19. La capacité du stade floridien est habituellement de 65 890 places mais protocole sanitaire oblige, l'affluence sera limitée pour le 55eme Super Bowl de l'histoire. Il n'y a jamais eu aussi peu de spectateurs pour la finale de la NFL.: Si l'affluence sera limitée cette année, le Super Bowl LV est promis à un carton en terme d'audience. Aux Etats-Unis, le duel entre Kansas City et San Francisco avait réuni 102 millions d'Américains devant la télévision l'an passé. Depuis 2010, l'audience américaine n'est passée qu'une fois sous les 100 millions de téléspectateurs.