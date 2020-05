NFL : Deux joueurs recherchés pour vol à main armée

Que s’est-il passé ce mercredi à Miramar, près de Miami ? Un barbecue était organisé dans une maison, en présence de deux joueurs NFL : DeAndre Baker, le cornerback des New York Giants, et Quinton Dunbar, celui des Seattle Seahawks. Et la fête a mal tourné, si bien que les deux joueurs sont désormais recherchés par la police de Floride pour vol à main armée. Selon le mandat d’arrêt, Baker aurait sorti une arme à feu et ordonné à deux autres personnes, dont Dunbar, de voler d'autres invités. Ils se seraient emparés de plusieurs milliers de dollars en espèces, de montres de luxe et d'autres objets de valeur avant de partir. Et selon le New York Daily News, un véhicule était positionné à la sortie de la résidence « de manière à ce qu'il puisse fuir rapidement. »



Baker (22 ans, 15 matchs la saison passée) est recherché pour quatre chefs de vol avec une arme à feu et quatre chefs de voies de fait graves avec une arme à feu, alors que Dunbar (27 ans, 11 matchs) est recherché pour quatre chefs de vol avec une arme à feu.