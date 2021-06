NFL : Des matchs en Allemagne en 2022 ou 2023 ?

La National Football League, compétition la plus prestigieuse du football américain, continue son expansion et souhaite attirer un nouveau public avec des matchs qui pourraient désormais se dérouler en Allemagne et cela dès 2022 ou 2023. C'est le média américain NBC Sports qui l'a évoqué dans ses colonnes ce mardi matin. Selon le spécialiste Peter King, via son site Football Morning in America, après des matchs délocalisés au Mexique et en Angleterre, la Ligue américaine souhaiterait découvrir un nouveau marché : l'Allemagne. En effet, le pays germanique est la quatrième économie mondiale derrière les États-Unis et les deux pays asiatiques que sont la Chine et le Japon. Or il est difficile de trouver des fans locaux en Asie et un horaire accessible pour une diffusion de match aux heures américaines, et les déplacements pourraient être trop longs pour les organismes des athlètes. Alors qu'en Allemagne, la NFL a trouvé une base de fans solide, avec pas moins de 2,2 millions de supporters allemands qui ont regardé le Super Bowl en 2021.

Un partenariat entre le Bayern Munich et la NFL ?

Après la construction du Tottenham Hotspurs Stadium à Londres, seul stade européen capable d'accueillir des équipes de football américain avec des vestiaires adaptés,Pour rappel, les dimanches 10 et 17 octobre, auront lieu les deux matchs de saison régulière des "NFL London Games", dans le stade des Spurs, si la pandémie de coronavirus le permet, bien sûr. Deux rencontres où les Atlanta Falcons accueilleront les New York Jets le 10 octobre, tandis que les Jaguars de Jacksonville, qui ont récemment drafté le premier choix Trevor Lawrence, accueilleront les Miami Dolphins. Rappelons que la saison débutera le 9 septembre avec un match entre Tampa Bay, champion en titre, contre Dallas.