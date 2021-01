NFL : Chiefs-Bills, le champion en danger ?

La logique a été respectée et ce sont les deux meilleurs bilans de l'AFC qui se rencontrent en Finale de Conférence : les Chiefs (14v - 2d) et les Bills (13v - 3d) s'apprêtent à se disputer une place pour le prochain Super Bowl dans la nuit de dimanche à lundi (00h40 - beIN SPORTS 3) dans un duel qu'on risque de revoir souvent dans les années à venir. Alors, KC restera-t-il en course pour le doublé ou Buffalo se rapprochera-t-il du premier titre de son histoire ?

Le duel : Patrick Mahomes / Josh Allen

Depuis la commotion cérébrale subie contre Cleveland par Patrick Mahomes, tout Kansas City retient son souffle. Sans sa superstar, rallier le Super Bowl apparaîtrait comme une montagne à gravir. Avec lui en revanche, les Chiefs feraient assurément office de favoris. D'abord car avec son attaque de feu, aucune défense ne semble pouvoir stopper la formation d'Andy Reid et son quarterback star. En saison régulière, les Chiefs furent l'équipe avec le plus de yards gagnés dans les airs (5005) et Patrick Mahomes a semblé pouvoir décrocher un second trophée de MVP... jusqu'à la fin de saison canon d'Aaron Rodgers. Soumis au protocole commotion de la Ligue, le génial QB de Kansas City a participé aux derniers entraînements de sa formation et est dans l'attente du feu vert de la NFL pour jouer dimanche.

Pour Josh Allen, cette Finale de Conférence va être une grande première. Le lanceur des Bills a confirmé en Playoffs son impressionnante campagne. Plus réfléchi dans ses choix, le quarterback de 24 ans au bras surpuissant est devenu, trois ans après sa draft, l'un des cinq meilleurs à son poste et a reçu l'appui de Stefon Diggs pour progresser de façon exponentielle au fur et à mesure de la saison régulière. Battu lors de la week 6 par les Chiefs (17-26), Josh Allen n'avait pas soutenu la comparaison en octobre face à son rival. Il aura une seconde chance dimanche de lui ravir la vedette.

La stat à retenir : 3

Pour la troisième année consécutive, Kansas City s'est qualifié pour la Finale AFC.

La question : les Bills peuvent-ils contenir le duo Tyreek Hill - Travis Kelce ?

Un champion doit être complet et c'est ce qui va être demandé à Buffalo si la franchise veut être du voyage à Tamba Bay le 7 février prochain. Après avoir stoppé le jeu au sol des Colts et surtout des Ravens, les Bills ont un tout autre défi à relever : ralentir le jeu de passes des Chiefs. Symbolisée par Tyreek Hill et Travis Kelce, l'attaque aérienne de Kansas City est ce qui se fait de mieux dans la Ligue et à eux-deux, Hill et Kelce totalisent 27 touchdowns cette saison. Mettre un maximum de pression à Patrick Mahomes sera essentiel pour empêcher le duo de faire des ravages et de mettre les champions en titre sur les rails d'une nouvelle participation au Super Bowl.

La clé du match : les big plays défensifs de Kansas City

Louée pour son jeu offensif, la franchise du Missouri est aussi capable de coups d'éclats de l'autre côté du ballon comme elle l'a démontré tout au long de l'exercice. Face à Cleveland par exemple, les Chiefs ont su serrer les rangs dans le quatrième quart-temps pour empocher la rencontre. Mais plus tôt dans la partie, le safety Daniel Sorensen a été l'auteur de l'action qui a fait basculer le match en obtenant un touchback consécutif à un choc contre casque avec Rashard Higgins. Au lieu d'une pénalité, Kansas City a obtenu un fumble, récupéré le ballon et mis sous l'éteignoir les Browns.

Cette action symbolise deux choses : la réussite du champion et la force des Chiefs à résister dans les moments importants et/ou décisifs. Les Bills devront certainement forcer la décision et le destin dimanche soir car rien ne leur sera donné sur la pelouse de l'Arrowhead Stadium.