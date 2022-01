NFL : Chiefs-Bengals, feu d'artifice attendu !

Le tour précédent

Les Chiefs et les Bills ont livré l'une de plus belles parties de Playoffs de ces dernières années. Vainqueur de Buffalo en prolongation sur un touchdown de Travis Kelce au bout d'un scenario renversant (42-36), la franchise du Missouri a ébloui offensivement, dans une partie aux allures de finale avant l'heure entre les deux meilleures équipes de l'AFC de ces trois dernières années.

A Tennessee, Cincinnati a fait mieux que résister face à la tête de série numéro 1 de la Conférence. Sur le terrain des Titans, les hommes de Zac Taylor ont prouvé qu'ils étaient plus qu'une équipe d'attaque et c'est sur un field goal à la dernière seconde que les Bengals ont validé leur ticket pour dimanche soir (16-19).

La clé du match pour Kansas City

Le pass-rush. Avec 9 sacks encaissés contre les Titans, Joe Burrow a vécu un petit calvaire. Dimanche, il va falloir mettre un maximum de pression sur le quarterback. A Nashville, le lanceur n'a pas toujours bien géré le pass rush adverse et a concédé beaucoup de yards évitables sur plusieurs sacks. Si la ligne défensive des Chiefs ne brille pas par sa constance, Frank Clark et Chris Jones peuvent néanmoins réaliser quelques coups s'éclat. A contrario, s'il a du temps pour lancer, Burrow trouvera certainement des solutions face au backfield défensif souvent très inquiétant de Kansas City.

La clé du match pour Cincinnati

L'efficacité en red zone. Pour suivre le rythme effréné des joueurs d'Andy Reid, il faut marquer des touchdowns et ne pas se contenter de field goals. Point faible de l'équipe en saison régulière, l'efficacité en zone rouge n'a pas été au rendez-vous non plus contre Las Vegas et Tennessee. Un défaut à gommer pour s'octroyer le droit de rêver.

Le facteur X

Probablement Ja'Marr Chase. Le receveur, sans doute Rookie Offensif de l'Année, peut faire vivre un cauchemar aux DB des Chiefs. Absolument injouable lors du match de saison régulière (voir ci-dessous), le numéro 1 est à l'aise sur tous les types de tracés, en particulier les courses profondes. LE plus gros point faible de la défense de Kansas City. Si Chase réalise un nouveau numéro dimanche soir, les Bengals ne seront sûrement pas loin du Super Bowl.

Le dernier affrontement

Un mano a mano fantastique et un succès sur le gong des Bengals après un field goal du kicker Evan McPherson (31-34). Lors de cette partie, la défense des Chiefs avait vécu un calvaire face à Ja'Marr Chase (3 TD, 266 yards) et Joe Burrow (4TD, 30/39, 446 yards). Ce succès avait aussi permis aux Tigres d'empocher pour la première fois depuis 2002 le titre de division, devant les Steelers.

Le pronostic

Victoire Kansas City. Face à des Chiefs lancés en mode boulet de canon vers le Super Bow, la marche ne va-t-elle pas être trop haute pour les Bengals ? La franchise aux rayures, après deux victoires sur cette campagne de Playoffs, a clairement passé un nouveau cap mais pour faire tomber le finaliste en titre, il faudra créer un énorme exploit. L'expérience de Kansas City, la force de frappe offensive de l'armada menée par Patrick Mahomes et la partition rendue contre les Bills placent logiquement les Chiefs en position de favoris pour cette finale AFC.