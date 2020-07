NFL : Changement de nom pour les Washington Redskins ?

Sujet de controverses depuis plusieurs années, le nom de la franchise NFL de Washington, les Redskins (« peaux rouges ») pourrait ne pas survivre au mouvement Black Lives Matter qui se développe aux Etats-Unis et dans le monde entier depuis la fin du mois de mai et la mort de George Floyd, tué par un policier à Minneapolis. La franchise a en effet annoncé ce vendredi dans un communiqué qu’elle allait « procéder à un examen poussé de son nom, au vu des récents événements à travers le pays et des retours que nous avons eus de notre communauté. » L’étau s’est en effet resserré depuis plusieurs semaines autour de la franchise de Washington, qui a terminé dernière de la division « NFC Est » la saison dernière, avec trois victoires et treize défaites.

Nike boycotte à son tour



La société FedEx, qui donne son nom au stade des Redskins, a notamment demandé à la franchise de changer de nom. Une association représentant plus de 500 tribus indiennes a également lancé un appel au boycott des Redskins, et ce vendredi, c’est Nike qui a décidé d’arrêter de vendre les produits dérivés de la franchise sur son site Internet. Alors que le propriétaire de l’équipe, Daniel Snyder, a toujours estimé que ce nom rendait hommage aux Amérindiens, il semble désormais enclin à changer ce nom dont beaucoup estiment qu’il a une connotation raciste, et va désormais demander l’avis des anciens joueurs de la franchise, de l’organisation, des sponsors, de la NFL et de la communauté locale. Crées en 1932, les Washington Redskins ont remporté trois Super Bowl, en 1982, 1987 et 1991.