NFL : Brady un peu plus dans l'histoire

Brady remercie tous ses coéquipiers pour avoir attrapé ses ballons

Le destin fait parfois bien les choses. C’est à l’occasion d’un match entre les deux seules équipes dont il a porté le maillot durant son immense carrière, New England (2000-2019) et Tampa Bay (depuis 2019), que Tom Brady a battu le record de yards gagnés à la passe par un joueur en NFL. Les Buccaneers, vainqueurs du dernier Super Bowl, sont allés s’imposer 19-17 sur le terrain des Patriots à l’occasion de la 4eme journée de la saison régulière.« C'est plutôt cool. Rien dans ce sport ne peut être accompli sans des coéquipiers et des entraîneurs incroyables. J’ai eu la chance d'être avec des gens incroyables depuis 22 ans. Un quarterback ne peut rien faire si les gars n'attrapent pas le ballon. Les gars ont fait un excellent travail pour moi au cours des 22 dernières années.Je ne peux certainement rien attraper, tout le monde a vu cette chute contre les Eagles lors du Super Bowl. Mais je peux lancer un peu et je suis content d'avoir autant de bons gars qui attrapent la balle », s’est réjoui le légendaire quarterback de 44 ans au micro de NBC. Tom Brady, vainqueur de sept Super Bowl (donc cinq en étant élu MVP), détient également le record du nombre de passes pour touchdowns (591), même s’il n’en pas a réussi ce dimanche dans ce Gillette Stadium qu’il connait si bien et qui lui a réservé un très bel hommage avant le match. Le légendaire quarterback va pouvoir porter ces deux records encore plus haut lors de cette saison, et de la prochaine puisqu’il est sous contrat jusqu’en 2023 avec la franchise floridienne. Avec trois victoires pour une défaite, les Tampa Bay Buccaneers occupent la quatrième place de la National Football Conférence à treize matchs de la fin de la saison régulière.