NFL : Brady est allé lui-même chercher ce 7eme Super Bowl

Ils étaient certainement nombreux à estimer que Tom Brady avait pris un énorme risque en quittant les New England Patriots, sa franchise de toujours, pour rejoindre la Floride. En effet, en 2020, le légendaire quarterback avait alors décidé de tenter le pari proposé par les Tampa Bay Buccaneers. Presque un an plus tard, le joueur de 43 ans a remporté un nouveau Super Bowl, le septième de son immense carrière. Soit plus que n'importe quelle franchise de NFL. Le tout premier trophée Vince-Lombardi, d'ailleurs, avec une autre franchise. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'Américain a grandement participé au sacre de sa franchise, qui s'est très nettement imposée contre les Kansas City Chiefs, pourtant tenants du titre (31-9), dans ce 55eme Super Bowl. Le deuxième dans l'histoire de l'équipe floridienne. Une victoire particulièrement impressionnante et acquise grâce notamment à un total de quatre touchdowns.

Brady a joué un rôle dans le scénario de la rencontre



Brady, au-delà du fait qu'il entre donc encore un peu plus dans l'histoire, a plus que jamais joué un rôle dans le scénario de cette incroyable rencontre. Ses statistiques sont même les suivantes : 21 passes complétées sur 29 tentées, 201 yards gagnés, trois touchdowns lancés et zéro perte de balle. Ce match a notamment et surtout été marqué par l'excellente entente entre le duo formé par Tom Brady et Rob Gronkowski. Les deux hommes s'étaient côtoyés entre 2010 et 2019 du côté des New England Patriots et ils avaient alors remporté trois titres ensemble.

Le tight end avait ensuite stoppé sa carrière en NFL en 2019, avant de la reprendre un an plus tard, indiquant vouloir de nouveau évoluer avec son ancien coéquipier. Une décision qui a montré à quel point elle était bonne durant ce match, puisque les deux joueurs se sont trouvés à deux reprises, pour deux touchdowns (7-3, 14-3). Ce duo est désormais le plus prolifique de l'histoire des play-offs de la discipline, en ce qui concerne le nombre de touchdowns (14). Il relègue ainsi également au second rang le légendaire duo Joe Montana - Jerry Rice.

L'objectif d'une huitième bague ?



Tom Brady ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a ensuite trouvé Antonio Brown, pour un troisième touchdown (21-6). Enfin, il a parfaitement lancé dans la course le running back Leonard Fournette, pour un quatrième et dernier touchdown de 27 yards (28-9). Une rencontre pleine et particulièrement impressionnante, récompensée par un titre logique de MVP de ce Super Bowl. C'est la cinquième fois que le numéro 12 récupère cette récompense. Âgé donc aujourd'hui de 43 ans, Tom Brady ne semble toujours pas prêt à raccrocher. Pour aller chercher une huitième bague ?