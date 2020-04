NFL : Après Brady, les Tampa Bay Buccaneers vont accueillir Gronkowski

Reconstitution de ligue dissoute à Tampa Bay ! Après avoir défrayé la chronique en parvenant à convaincre Tom Brady de les rejoindre après 20 saisons sous le maillot des New England Patriots, les Buccaneers ont encore réalisé un grand coup. La franchise NFL détenue par la famille Glazer, également propriétaire de Manchester United, a confirmé ce mardi avoir trouvé un accord avec les « Pats » afin de faire sortir de sa retraite Rob Gronkowski.

Le tight end sacré champion NFL à trois reprises avec la franchise basée à Boston a décidé de revenir sur la décision prise en mars 2019, lui qui avait occupé sa retraite anticipée avec une éphémère reconversion dans le catch.

Les Buccaneers misent gros sur le duo



Toujours lié aux Patriots, Rob Gronkowski prend ainsi la direction de la Floride dans le cadre d’un échange. En plus du natif d’Amherst, dans l’état de New York, les « Bucs » récupèrent un choix au septième tour de la draft 2020, qui a lieu cette semaine via visioconférence en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui n’épargne pas les Etats-Unis. Les Patriots, pour leur part, récupèrent un choix au quatrième tour de cette draft.

« Rob Gronkowski est un des meilleurs tight ends dans l’histoire de la NFL et il joue avec une passion et un désir qui le distinguent des autres, a déclaré le manager général des Buccaneers Jason Licht dans un communiqué. Rob a joué aux côtés de Tom Brady tout au long de sa carrière et leurs résultats ensemble parlent pour eux-mêmes. Ensemble, ils ont développé une alchimie tant sur qu’en-dehors du terrain qui est cruciale pour réussir. » Avec la reformation du duo Brady-Gronkowski, les Buccaneers espèrent retrouver leur gloire d’antan, eux qui n’ont remporté qu’un seul Super Bowl, en 2003.