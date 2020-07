NFL : Accord entre la Ligue et les joueurs concernant le protocole sanitaire

Pas en avant du côté de la NFL. En effet, dans la nuit de vendredi à samedi, la Ligue de football américain est parvenue à un accord avec le syndicat des joueurs à propos d'un protocole sanitaire qui sera mis en place à l'occasion du prochain exercice. Celui-ci se trouve être indispensable en cette période de pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, mais surtout aux Etats-Unis. Il s'agit du pays le plus touché, avec plus de quatre millions de cas déjà recensés, mais également et surtout 147 650 décès. Un accord particulièrement important et qui va ainsi permettre, dans un premier temps, l'ouverture des camps d'entraînement, à compter du 28 juillet prochain. Une condition forcément indispensable au lancement de la prochaine saison de la discipline. Des matchs avec un nombre réduit de spectateurs

D'ailleurs, la date de celle-ci a d'ores et déjà été fixée, au 10 septembre prochain. Roger Goodell, le patron de la NFL, s'est lui-même exprimé au sujet de cette nouvelle : « Nous avons travaillé de manière collaborative pour développer un protocole d'ensemble afin de minimiser le risque pour les fans, joueurs et le personnel de la Ligue et des clubs. » En ce moment, les différentes équipes s'attèlent déjà à organiser des rencontres ne pouvant accueillir qu'un nombre particulièrement restreint de spectateurs. D'ailleurs, ces derniers savent déjà qu'ils seront dans l'obligation de porter, quoi qu'il arrive, un masque. En revanche, deux franchises évolueront, quant à elles, à huis clos. Il s'agit de celles situées à New York, à savoir les Jets mais également les Giants.