Les Patriots et les 49ers toujours invaincus

Il y a toujours deux équipes invaincues en NFL après la 8e semaine de compétition, les New England Patriots et les San Francisco 49ers.

Les Patriots de Tom Brady ont tranquillement dominé les Cleveland Browns (27-13), puisque les champions en titre menaient 17-0 à l'issue du 1er quart-temps. Quant aux 49ers, alors qu'ils impressionnaient par leur défense depuis le début de la saison, ils ont cette fois fait parler la poudre en attaque contre Carolina (51-13).

A noter que deux équipes suivent avec sept victoires et une défaite: les Green Bay Packers, vainqueurs à Kansas City (24-31) dimanche soir ; et les New Orleans Saints, qui ont surclassé Arizona (31-9).