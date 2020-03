Les Buccaneers pour Brady ?

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/tom-brady-highlights-CNT000001meory.html"][/EMBED]



Un peu comme Lionel Messi au Barça, il semble presque inenvisageable de voir Tom Brady ailleurs qu'aux Patriots. Et pourtant, on n'en a sans doute jamais été aussi près... Quelques heures seulement après l'officialisation de son départ, ESPN s'est fait l'écho d'un accord probable à venir avec les Tampa Bay Buccaneers pour un salaire annuel de 30 millions de dollars. La tentative de relance serait majestueuse pour la franchise de Floride, qui n'a plus disputé les playoffs depuis 2007 ! Un pari à court terme, forcément, pour la légende de 42 ans.

La cote des Buccaneers passe de 40/1 à 22/1

En effet, Tampa Bay accueillera le Super Bowl dès l'année prochaine. ESPN, qui cite des sources internes au dossier, rappelle que le sextuple champion NFL (neuf finales) a toujours déclaré vouloir jouer jusqu'à 45 ans. La cote des Buccaneers vainqueurs du prochain Super Bowl a été réduite quasiment de moitié en quelques heures, passée de 40/1 à 22/1 (chez Caesars Sportsbook). Si ce transfert XXL se confirme, Tom Brady devra jouer au moins une deuxième saison s'il veut retrouver les Patriots dans leur Gillette Stadium. New England - Tampa Bay, dans cet ordre, n'aura lieu qu'en 2021.