Les 49ers toujours invaincus !

Sixième match de la saison pour San Francisco et sixième victoire. En déplacement à Washington, l’une des pires équipes depuis le début de saison, les 49ers ont certes eu toutes les peines du monde pour l’emporter, mais n’en ont pas moins assuré l’essentiel en s’imposant 9-0, se mettant à l’abri dans le dernier quart.

Autres équipes en verve depuis la reprise, les Saints sont allés l’emporter 36-25 chez les Bears et les Packers ont dominé les Raiders 42-24 avec un véritable récital d’Aaron Rodgers, auteur d’un 25 sur 31 à la passe, de 429 yards lancés et de cinq touchdowns délivrés. De quoi permettre à la Nouvelle-Orléans et Green Bay d’afficher six victoires pour une défaite. Pour leur cinquième victoire en six matches, les Bills ont, eux, dominé les Dolphins 31-21.