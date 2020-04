L'avion des Patriots affrété pour récupérer des masques en Chine

Our most important flight.

Les New England Patriots ont mis à disposition leur avion afin d'aller chercher des masques en Chine. « Je n'ai jamais eu autant de paperasse à remplir et d'obstacles à surmonter », explique le propriétaire Robert Kraft, qui a acheté 1,7 million de masques pour deux millions de dollars, selon les précisions du Wall Street Journal. Mais seulement 1,2 million ont pu rentrer dans l'avion, les 500 000 restants arriveront donc par un autre avion.« C'est un honneur pour notre famille de participer à cette mission humanitaire, poursuit Robert Kraft dans un communiqué. Nous savons que cette livraison de masques pourrait aider immédiatement nos courageux professionnels de santé, au sein des hôpitaux locaux. De nombreuses organisations publiques et privées ont travaillé ensemble, sous la direction du visionnaire gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, afin d'exécuter cette mission dont le but est de sauver des vies. J'espère vraiment que nous pouvons en inspirer d'autres afin de trouver des moyens créatifs de soutenir nos docteurs et infirmiers. C'est bien de faire attention à ceux qui font attention à nous, avec tant de compassion. »