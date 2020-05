Gronkowski avec Brady, c'est les Patriots de Tampa Bay !

Rob Gronkowski ne plaisantait pas : s’il sortait de sa retraite, c’était uniquement pour rejouer avec Tom Brady et personne d’autre. Quand les Patriots avaient envisagé, en 2018, de le transférer à Detroit, il avait alors menacé de… prendre sa retraite.

Les Buccaneers poursuivent donc leur rêve éveillé, Tampa Bay étant devenu « the big place to be » depuis le coup de tonnerre provoqué par le départ de la légende des Patriots vers la Floride. Tout le monde veut venir, tout le monde veut rester aussi. « J’aurais tendance à dire qu’ils n’avaient même pas besoin de le prendre », soutient Marc-Angelo Soumah, qui avait déjà souligné - avant la signature de Gronkowski - que Tampa Bay tenait une base fort intéressante avec ses deux receveurs Pro Bowl, Mike Evans et Chris Godwin.



Désormais, abondance de biens n’est pas censée nuire… « Dans l’histoire, ‘Gronk’ est probablement le meilleur de l’histoire à son poste. Souvent, un tight end est dominant en tant que bloqueur mais mauvais receveur, ou l’inverse. ‘Gronk’ règne dans les deux domaines, et ça change tout : ça fait six bloqueurs au lieu de cinq, ou cinq receveurs au lieu de quatre. Il domine aussi son adversaire direct. Si on lui met un rapide pour le couvrir, il est tellement grand qu’il gagnera par son physique. Si on lui met un puissant, il s’imposera sur la vitesse. Il faut donc mettre deux joueurs sur lui, ce qui crée forcément un déséquilibre. Les défenses adverses seront obligées de choisir : soit la course, soit la passe. »

🗣 #AllobeIN

🏈 #NFLextra avec @PenguinZac et @pa_75

💪 "The last dance" pour le Gronk qui sort de sa retraite et retrouve Tom Brady

😱 DeAndre Hopkins se lâche sur Bill O'Brien dans Sports Illustrated

🔟 Les Falcons viseraient une place dans le Top 10 de la Draft pic.twitter.com/BwxbBurBHD

— NFLextra (@nflextra) April 22, 2020

Triple champion chez les Patriots (2015, 2017, 2019), Gronkowski a formé avec Tom Brady «». « Il est capable de se libérer dans les petits espaces comme sur les passes longues ou intermédiaires… » Bref, il sait tout faire. Tom Brady aussi, mais il a 42 ans. Gronkowski, lui, n’a que 30 ans, mais il sort bien sûr d’un an sans jouer.Notre consultant NFL s’interroge avec gourmandise : « Avec son style de jeu très physique et si dominant,. Il a connu plusieurs saisons blanches, et son corps ne pouvait plus continuer. Il a perdu beaucoup de poids,Est-ce qu’il souffre encore, ou est-ce qu’il s’est totalement remis et reposé ? Il faut remettre un peu de muscle, mais il a dû y penser dès qu’il a entamé sa réflexion en vue d’un retour. » A Tampa Bay, avec la perspective du Super Bowl à domicile, c’est plus que jamais la piste aux étoiles.