Cinq sur cinq pour les Patriots, Brady dépasse Favre

Les Patriots se sont imposés à Washington dimanche (7-33), c'est la cinquième victoire de la franchise de New England en autant de rencontres. Tom Brady en profite pour doubler Brett Favre à la troisième place du classement historique des yards gagnés à la passe. Seuls les Chiefs et les 49ers restent également invaincus, mais avec un et deux matches de moins.

Oakland a dominé Chicago (24-21) dans un match délocalisé à Londres, alors que Houston a battu Atlanta dans un festival de points (53-32). Parmi les équipes à une défaite, Buffalo l'a emporté chez les Titans (7-14) et New Orleans face à Tampa Bay (31-24) avec un grand Teddy Bridgewater, auteur de quatre touchdowns à la passe (314 yards).

A l'inverse, premier succès pour les Cardinals à Cincinnati (23-26), qui a tout perdu comme les Jets, à nouveau vaincus à Philadelphia (31-6). Enfin, les Ravens ont gagné en prolongation à Pittsburgh (23-26), les Vikings chez les Giants (10-28) et les Panthers devant Jacksonville (34-27).