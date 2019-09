Brown dans la tourmente

Antonio Brown fait à nouveau les gros titres de la presse américaine. Mais pas pour les bonnes raisons, cette fois. Quatre jours après avoir été recruté par les New England Patriots, alors qu'il venait à peine d'être libéré par les Oakland Raiders, le receveur vedette de la NFL se retrouve accusé de viol par son ancienne préparatrice physique. Entre 2017 et 2018, Britney Taylor affirme avoir été agressée sexuellement à trois reprises. Le joueur évoluait à ce moment-là aux Pittsburgh Steelers.

Dans un communiqué diffusé par ses avocats, l'accusatrice déclare: "En tant que victime de viol de la part d’Antonio Brown, prendre la décision de parler a été difficile. J’ai trouvé la force dans ma foi, ma famille et chez celles et ceux qui ont survécu à des agressions sexuelles. Libérer ma parole m’enlève la honte que j’ai ressentie l’an passé et la renvoie à la personne responsable de mon viol." Antonio Brown, lui, nie les faits et assure que les relations sexuelles étaient consenties.

"Elle a essayé de résister"

Suite à cette affaire, Britney Taylor avait, dans un premier temps, mis un terme à leur relation professionnelle avant de retravailler par la suite avec le footballeur américain de 31 ans, qui lui avait présenté ses excuses. Mais quelques mois plus tard, le joueur aurait ordonné à la plaignante de s’allonger sur un lit avant de la violer. "Elle a essayé de résister, elle a crié et répété 'non' et 'stop'. Mais (Antonio) Brown a refusé et l’a pénétrée", est-il écrit dans la plainte déposée.

Cette accusation est évidemment très embarrassante pour les nouveaux employeurs d’Antonio Brown. Dans un communiqué, les vainqueurs du dernier Super Bowl indiquent simplement avoir pris la mesure de l’enquête en cours. Les Pats, qui ont remporté leur premier match de la saison face aux Steelers (33-3) le week-end dernier, aligneront-ils "AB" comme prévu contre les Miami Dolphins, dimanche prochain ?