Brady, l'onde de choc

Les Patriots

Les Buccaneers

« Imaginez que Michael Jordan décide en 1998 de ne pas prendre sa retraite, mais de partir à Washington alors qu’il est au sommet… C’est comme si Lionel Messi allait finir sa carrière au PSG, c’est même plus que ça encore ! Car mes deux exemples ne sortaient pas de deux décennies de victoires. Neuf participations au Super Bowl, six titres : personne n’a défié le temps comme Tom Brady. Il a 42 ans et veut jouer jusqu’à 45 ans. A partir du moment où les deux parties n’avaient plus les mêmes intérêts, forcément, ça allait casser. Les Patriots doivent préparer l’après-Tom Brady, alors que lui veut encore jouer pour gagner. Il ne préparera jamais un successeur, c’est d’ailleurs pour ça qu’il avait demandé à ce que Jimmy Garoppolo soit envoyé ailleurs.Bill Belichick comme Tom Brady ont envie de savoir : qui est le plus grand ? Il va y avoir une course au Super Bowl entre les deux. Si Belichick gagne dans les trois ans, on dira que c’était lui. Si Tom Brady le fait, on dira qu’il a été essentiel dans la construction. Si les deux le font, on sera embêtés (sourire). Et si les deux n’y arrivent pas, ça fera penser au duo des Bears 1985, avec le 'head coach' Mike Ditka et le coordinateur défensif Buddy Ryan. Ce dernier est parti coach en chef à Philadelphie, plus aucun des deux n’a jamais gagné… La recette, c’était les deux en même temps. Il y a aussi ce risque.Belichick a une idée derrière la tête. On le sait tous, Brian Hoyer ne sera pas le quarterback titulaire. Donc c’est qu’il a confiance en Jarrett Stidham, recruté l’an dernier. Pour Garoppolo, on savait qu’il y avait quelque chose, c’est pour ça qu’ils avaient proposé de l’échanger avec Tom Brady il y a trois ans. Là, s’ils avaient voulu se renforcer, ils auraient pris Cam Newton, donc c’est qu’ils avaient déjà un bon feeling la saison dernière en restant avec deux quarterbacks. Et si ça ne bouge pas, c’est que Belichick a vu quelque chose de très intéressant à l’entraînement. Et puis, au début de la dynastie, n’oublions pas que Tom Brady n’était pas terrible du tout. Les Patriots gagnaient grâce à leur défense et aux courses. Ils ont déjà triomphé sans quarterback dominant, ils retournent à cette formule. »« Ils vont être diffusés en 'prime time' autant qu’en 2002, l’année de leur titre. Ça ne leur était jamais arrivé depuis. Pourquoi Tom Brady, qui veut gagner, va à Tampa Bay qui n’a même pas atteint les playoffs ? Parce que c’est une sacrée bonne équipe ! Leur quarterback James Winston a été intercepté 30 fois, record de la NFL, quasiment deux interceptions par match. Et même avec ça, ils ont réussi à gagner sept rencontres. Le coach l’a dit, s’ils ont pu gagner avec lui, c’est qu’ils peuvent gagner avec n’importe qui. Et puis, le Super Bowl a lieu à Tampa Bay. Dans l’histoire, aucune équipe n’a réussi à le disputer à domicile. Si Tom Brady le fait, il aura donc réussi quelque chose d’historique.Les Buccaneers ont tout en place pour y arriver : deux receveurs au Pro Bowl, les meilleurs à leur poste, ce qui est très rare ; une bonne ligne offensive, une super défense et d’excellents coachs, qui sont arrivés l’an passé mais ont déjà tout révolutionné. Ils sont un peu sous-estimés, et voilà qu’ils récupèrent l’homme le plus déterminant des 20 dernières années, celui qui ne se fera jamais prendre sur la ligne défensive, qui connaît tout par cœur et qu’on ne trompe jamais deux fois, celui qui connaît toutes les couvertures et tous les ajustements….Bruce Arians, c’est le gourou du quarterback. Il m’a coaché à Cleveland en 2003, je peux vous dire que son système est d’une telle précision qu’il n’y a que lui qui peut le faire comprendre. Et on lui associe donc le vétéran ultime. Ils auront un avantage dans la préparation, surtout au vu de ce contexte particulier et resserré avec la pandémie, car ce sont des coachs vétérans qui ont déjà appliqué leur culture. Les joueurs la connaissent, et Tom Brady sait s’adapter. Beaucoup de 'free agents' ont déjà appelé, les Buccaneers ont refusé de gros noms comme Antonio Brown. A l’inverse, Ndamukong Suh pensait partir, mais il a resigné pour un an après l’arrivée de Tom Brady. »