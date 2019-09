Antonio Brown coupé par les Raiders !

Les Raiders pensaient avoir réalisé l'un des gros coups de l'intersaison 2019 en recrutant Antonio Brown. Finalement, le receveur excentré, considéré comme le meilleur joueur de la NFL à son poste, ne jouera pas le moindre match avec Oakland.

A deux jours de son premier match de la saison, la franchise californienne a décidé de couper l'ancien joueur de Pittsburgh de son effectif, en conclusion d'un été rocambolesque, riche en rebondissements. Tout a commencé quand Brown a décidé de ne plus s'entraîner parce que son ancien casque n'était plus homologué, et les nouveaux modèles ne lui convenaient pas. D'abord soutenu par ses dirigeants, "AB" a finalement été mis à l'amende pour avoir manqué une bonne partie du camp d'entraînement d'avant-saison.

Tout a définitivement dérapé quand les Raiders ont fait en sorte que le contrat de leur joueur ne soit plus garanti (il devait toucher au moins 30 millions de dollars sur les 50 millions de dollars prévu). Après une dispute avec son general manager, Brown, se sentant désavoué, a demandé à être libéré. C'est donc chose faite et le n°84 peut désormais rejoindre l'équipe de son choix. Après une fin d'aventure déjà houleuse avec les Steelers, Brown s'est forgé une réputation de joueur aussi talentueux qu'ingérable.

Antonio Brown is a now an unrestricted free agent. He’s clear to sign with any team.



Agent Drew Rosenhaus says he’s looking forward to a “new beginning.”



(via @adamschefter) pic.twitter.com/9HJKSX0R0Z