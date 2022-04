Au Rocket Mortgage FieldHouse, la rencontre avait plutôt bien commencé pour Darius Garland (21 points et 9 passes) et les siens avec un premier quart-temps à leur avantage (36-25). Mais, derrière, les Atlanta Hawks se sont montrés renversant pour l'emporter dans l'Ohio (101-107). Pour cela, ils ont notamment pu compter sur un très bon Trae Young (38 points et 9 passes) pour les mener à la victoire.

Après deux brefs passages en fin de troisième quart-temps, les joueurs de Nate McMillan ont finalement pris les devants au score dans lors des 12 dernières minutes et ont mieux fini que les locaux. Une belle désillusion pour ces derniers, qui ont pourtant pu compter sur un Lauri Markkanen inspiré (26 points et 8 passes) mais aussi le retour de Jarrett Allen. Victorieux, les Hawks vont désormais pouvoir s'envoler pour la Floride, où le Miami Heat les attend pour le 1er tour des play-offs.