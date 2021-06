Les Clippers peuvent remercier Kawhi Leonard. Avec 45 points, 6 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions, l'ailier a permis à la franchise de Los Angeles de s'imposer à Dallas (97-104) pour égaliser à 3-3 et forcer les Mavs à jouer un match 7 au Staples Center. Avec une telle performance, le joueur de 29 ans a évité une fin de saison prématurée aux siens mais il a surtout confirmé sa capacité à briller dans les grands rendez-vous. Depuis sa saison 2017-2018 quasi-blanche, The Klaw tourne à 29,5 points de moyenne sur les matchs 6 et 7 des séries de play-offs. Ce vendredi, quand la survie de son équipe était en jeu, il a tout simplement égalé son plus haut total de points marqués sur un match de play-offs. Grâce à cette performance incroyable au scoring, le numéro 2 des Clippers a une meilleure moyenne de points sur la série face à Dallas qu'en saison régulière. S'il maintient ce cap, Kawhi Leonard pourrait terminer une quatrième campagne de play-offs consécutive avec plus de points marqués qu'en saison régulière. Cela prouve sa capacité à élever son niveau de jeu en même temps que les enjeux.

Kawhi Leonard a su éteindre Luka Doncic



Mais résumer Kawhi Leonard aux points inscrits est réducteur. Ce samedi, même s'il s'est illustré en tournant à 72% de réussite aux tirs, le franchise player des Clippers a assumé son statut dans tous les domaines du jeu. Dès l'entre-deux, il s'est notamment chargé de défendre sur Luka Doncic. Le Slovène qui a été brillant depuis le début de la série n'a jamais marqué quand il a été gardé par le double vainqueur du trophée de meilleur défenseur de la saison. Et c'est peut-être un tournant. Avant le match 7, Kawhi Leonard semble avoir repris la main dans cette série qui a été longtemps dominée par le jeune joueur des Mavericks. Le double MVP des Finales a haussé le ton dans un moment clé, que cela soit dans ce premier tour des play-offs ou lors du troisième quart-temps du match 6. Alors que les Texans reprenaient l'avantage, Kawhi Leonard a inscrit 17 des 25 points de son équipe dont onze consécutifs pour s'assurer que les Clippers restent dans le match puis s'imposent. Pour ça mais également pour l'ensemble de son œuvre, ils ont tout intérêt à le remercier.