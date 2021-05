C’est le meilleur pivot passeur de la NBA. Mais Nikola Jokic avait été bien contenu dans ce domaine lors de l’ouverture de la série du premier tour des play-offs entre les Nuggets et les Blazers. S’il avait marqué 34 points et capté 16 rebonds, il n’avait délivré qu’une seule passe décisive lors de cette défaite 109-123. Et affiché un taux de réussite au tir bien en-dessous de ses standards (14/27, 51,9%). Mais lundi soir, on a retrouvé le vrai Jokic, celui qui est le grand favori pour le titre de MVP.

Auteur de 38 points, à 15/20 au tir (75%), de 8 rebonds et de 5 passes, le pivot serbe aura été le grand artisan du succès des joueurs du Colorado, qui ont égalisé à une victoire partout en s’imposant 128-109, malgré les 42 points de Damian Lillard, meilleur marqueur du match. A la pause, il comptait d’ailleurs déjà 25 points, 5 rebonds et 4 passes, et avait enflammé la Ball Arena avec un 3 points à moins de deux secondes du buzzer.



Une atmosphère tendue

Si la salle de Denver était bouillante, c’est aussi parce qu’il y avait une ambiance très tendue sur le parquet. Notamment lors du troisième quart temps, après une poussette de CJ McCollum sur Facundo Campazzo. Et Carmelo Anthony, déjà hué par ses anciens supporters au match 1, l’a été encore plus en récoltant une faute flagrante sur Jokic, alors que Jusuf Nurkic s’était auparavant bien accroché avec Michael Porter Jr, deuxième meilleur marqueur des Nuggets (18 points).

Et Jokic a apprécié cette atmosphère. "On dirait qu’on aime ça, a-t-il réagi, interrogé sur ce duel très physique. Quand ils ont commencé à être plus agressifs, on l’a été." Et il faudra continuer à l’être pour venir à bout de Portland dans cette indécise série, qui l’aurait sans doute moins été avec la présence de Jamal Murray, victime d’une rupture d’un ligament du genou le mois dernier.