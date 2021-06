Il n’y a pas eu de miracle au Staples Center. Sans Anthony Davis ou presque, puisqu’il n’aura joué que cinq petites minutes en raison d’une blessure à l’aine, les Lakers ont perdu leur titre jeudi soir, sortant au premier tour des play-offs après leur quatrième défaite en six matchs face aux Suns (100-113). Face à un Devin Booker en feu, et auteur de 22 de ses 47 points dans le premier quart-temps, les champions en titre ont compté jusqu’à 29 points de retard avant de parvenir à réduire, un peu, l’écart.



Mais une fois encore, il n’y aura jamais vraiment eu match entre le septième et le deuxième de la conférence Ouest, qui a aussi terminé avec le deuxième meilleur bilan de la NBA. La franchise de l’Arizona remporte au passage sa première série de play-offs depuis 2010, alors que LeBron James a lui vécu une grande première. « King James » n’avait en effet jamais été éliminé au premier tour des play-offs en 14 participations !

Il va zapper les JO

Auteur de 29 points (à 11/26 au tir), 9 rebonds et 7 passes, il a bien tenté d’empêcher ce nouveau revers, mais il était bien trop seul. Même si Dennis Schröder (20 points) s’est réveillé, et que le retour de Kentavious Caldwell-Pope (19 points) a été bienvenu. Les Lakers paient au final cette drôle de saison, avec une intersaison raccourcie suite à leur titre, et, surtout, les blessures dans le sprint final de leurs deux joueurs stars.



"Ça aura été une purge : mentalement, physiquement, spirituellement et émotionnellement", a ensuite reconnu celui qui n’aura jamais disputé si peu de matchs en saison régulière (45). Il s’est aussi dit confiant pour la suite, notamment avec un été de repos, et sur la reconstruction de l’effectif, grâce au manager général Rob Pelinka. Un effectif qui ne devrait a priori plus compter dans ses rangs Andre Drummond et Dennis Schröder. James a par ailleurs annoncé qu’il ne disputerait pas les Jeux olympiques de Tokyo, histoire d’aborder le prochain exercice en pleine possession de ses moyens. Est-ce que ce sera suffisant ?