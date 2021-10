En revanche, tout va pour le mieux pour les Warriors de Golden State. La franchise californienne a enregistré une deuxième victoire en autant de rencontres déjà disputées. Après les Lakers, les Warriors se sont, cette fois, offerts le scalp des Clippers de Los Angeles, et de peu (115-113). Dès l'entame de cette rencontre, les vainqueurs du jour ont pris les commandes, au niveau du score. Une avance qui a commencé, petit à petit, à fondre et à la pause, les visiteurs étaient alors passés devant, pour la toute première fois dans cette rencontre (66-67). Au retour des vestiaires, Golden State a repris les commandes, mais sans parvenir, cette fois, à s'échapper. Un match qui a donc été particulièrement serré jusqu'au bout, mais grâce notamment à Stephen Curry, plus que jamais meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un double-double à la clé (45 points, 10 rebonds, 1 passe décisive), les Warriors ont donc réussi à l'emporter.