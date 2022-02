Des embellies, Utah n'en avait plus connues beaucoup depuis le passage en 2022. Toujours privé de Rudy Gobert, blessé, au même titre que Donovan Mitchell et Joe Ingles, venu lui aussi rejoindre l'infirmerie des Mormons, le Jazz a pourtant retrouvé le sourire et mis un terme à cinq défaites consécutives en s'imposant face à Denver (108-104) à domicile. Un succès dans la douleur alors que les Nuggets avaient fait le déplacement sans leurs deux stars Nikola Jokic et Aaaron Gordon. Les joueurs de Salt Lake City ont pourtant été tout près de poursuivre leur pire série de la saison. Heureusement pour Utah, Trent Forrest, promu titulaire, a eu la bonne idée de réussir mercredi la prestation de sa vie. L'habitué de G-League s'est même offert deux records personnel (18 points, 8 passes).

The @memgrizz got the win as Ja Morant & Jaren Jackson Jr. combined for 49 PTS on the road in NYC! #GrindCity@JaMorant: 23 PTS, 9 AST, 3 STL@jarenjacksonjr: 26 PTS, 10 REB, 2 BLK pic.twitter.com/gcw6yw3YmP

— NBA (@NBA) February 3, 2022