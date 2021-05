Les Nets vont avoir besoin d'au moins cinq matchs pour espérer prendre le meilleur sur Boston. Ce vendredi soir, pour le premier match de la série au TD Garden, Brooklyn est tombé sur un os (125-119). Malgré les 96 points (dont 41 pour James Harden) de son Big Three, la deuxième meilleure équipe de la Conférence Est n'a pas réussi à s'imposer. La faute à Jayson Tatum. Discret depuis le début des play-offs, le joueur de 23 ans a profité du premier match à domicile des Celtics pour réaliser une performance historique : il a inscrit 50 points. En NBA, seuls Rick Barry et Michael Jordan ont réussi cet exploit en play-offs en étant plus jeune que l'ailier de Boston. Suffisant pour se rendre compte à quel point l'ancien de Duke a été exceptionnel pour relancer une série qui était jusque-là à sens unique. A 16/30 aux tirs dont 5/11 à 3 points, Jayson Tatum a fait mal à la défense des Nets. Deux jours après avoir quitté précipitamment ses coéquipiers à cause d'un doigt reçu dans l’œil, il était tout simplement inarrêtable. Pour le plus grand bonheur de la franchise basée dans le Massachusetts qui en profite pour rester en vie.

Il n'y a pas qu'en marquant que Jayson Tatum s'est illustré



Mais il n'y a pas qu'en marquant que l'ailier a su faire la différence. Il a fait oublier l'absence de Jaylen Brown grâce à son association avec Marcus Smart. C'est ce duo qui a permis à Boston de définitivement prendre les devants dans le troisième quart-temps. Alors que Brooklyn avait repris l'avantage, les Celtics ont répondu avec un 19-4 auquel Jayson Tatum a contribué avec six points et trois passes décisives en quatre minutes. En 41 minutes, il aura compilé 50 points, 6 rebonds, 7 passes décisives, 2 interceptions, 1 contre. Sa réussite offensive a été le symbole de l'adresse retrouvée par Boston. Les coéquipiers d'Evan Fournier (17 points) ont tourné à plus de 50% de réussite aux tirs. Un rendement suffisant pour venir à bout de Nets accrocheurs. L'écart qui avait atteint les 17 points était retombé à quatre unités dans la dernière minute. Mais ce n'était pas assez pour reprendre une franchise qui avait pris le large grâce aux 50 points de son leader.